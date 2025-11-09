गाजियाबाद के रैन बसेरों का कोई नहीं रखवाला, कहीं बाहरी लोगों का आशियाना तो कहीं पर लटका ताला

मदन पांचाल, गाजियाबाद। केंद्र और प्रदेश सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के साथ ही मरीजों के तीमारदारों को बेहतर सुविधाएं देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहीं हैं लेकिन स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही से सुविधाओं का लाभार्थियों को उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले के तीन बड़े अस्पतालों में मरीजों के तीमारदारों के लिए बनाये गये रैन बसेरों की हालत अच्छी नहीं है।कहीं बाहरी लोगों का आशियाना है तो कहीं पर ताला लटका रहता है। हालत यह है कि जिला अस्पतालों में मरीजों के तीमारदारों के लिये बनाये गये रैन बसेरों को कोई देखने वाला नहीं है। सुबह से दोपहर तक खुले रहते हैं लेकिन शाम होते ही रैन बसेरों पर ताला लटका जाता है।

संयुक्त अस्पताल के रैन बसेरे में ठेकेदार के कर्मचारियों का आशियाना संजयनगर स्थित जिला संयुक्त अस्पताल के रैन बसेरे में बेड पड़े हैं। गद्दे भी हैं। चादर और तकिया गायब हैं। पडताल करने पर पता चला कि सोलर पैनल का काम कर रहे ठेकेदार के पांच-छह कर्मचारियों ने इस रैन बसेरे को अपना आशियाना बना लिया है। यदि कोई गलती से मरीज का तीमारदार पहुंच जाये तो उसे भगा दिया जाता है। रैन बसेरे में खाना बना रहे कर्मचारी ने बताया कि सीएमएस ने रहने के लिये उन्हे दिया गया है।

मुख्य दरवाजे की टूटी खिड़की, चादरें अस्त व्यस्त जिला महिला अस्पताल के रैन बसेरे में बेड पड़े हैं। पंखा,कूलर के साथ हीटर भी लगा हुआ है लेकिन बेड की चादरें अस्त-व्यस्त रहती हैं। बेड पर खाने का सामान और पोलिथीन भी पड़ी हुई मिली। साफ सफाई का इंतजाम अच्छा नहीं है। मुख्य दरवाजे की खिड़की टूटी पड़ी है। इसके एक हिस्से का शीशा गायब है। सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं है। यह स्थिति तब है जबकि सर्दी होने लगी है।