    कृपया ध्यान दें! दिल्ली से गाजियाबाद के बीच चलने वाली 16 ट्रेनें रद, हजारों यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी

    By Hasin Shahjama Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 12:44 PM (IST)

    गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य के चलते 16 ट्रेनें रद कर दी गई हैं, जिनमें दिल्ली-गाजियाबाद के बीच चलने वाली ज्यादातर ट्रेनें शामिल हैं। इससे यात्रियों को काफी परेशानी होगी। इसके अतिरिक्त, 35 ट्रेनों का प्लेटफार्म भी बदल दिया गया है। यह निर्णय रेलवे लाइन के पास निर्माण कार्य चलने के कारण लिया गया है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण के चलते अलग-अलग तिथि पर 16 ट्रेनों को रद किया गया है। इनमें ज्यादातर ट्रेनें दिल्ली से गाजियाबाद के बीच चलने वाली है। इससे हजारों यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी। वहीं, 35 ट्रेनें प्लेटफार्म नंबर चार के स्थान पर पांच पर रुकेंगी।

    गाजियाबाद स्टेशन पर प्रतिदिन पांच लाख से अधिक लोग पहुंचते हैं। वर्तमान में रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य चल रहा है। रेलवे लाइन के पास निर्माण कार्य चलने की वजह से ट्रेनों को रद करने और प्लेटफार्म नंबर बदलने का निर्णय लिया गया है।

    बता दें कि पांच ट्रेन एक दिसंबर से 16 दिसंबर, दो ट्रेन एक दिसंबर से 15 दिसंबर, आठ ट्रेन 17 दिसंबर से 26 दिसंबर तक रद रहेगी। जबकि एक ट्रेन 30 नवंबर से 15 दिसंबर तक रद रहेगी।

    ट्रेन नंबर और नाम - कब से कब तक रहेगी रद

    • ट्रेन संख्या 64051 पलवल-गाजियाबाद - 30 नवंबर से 15 दिसंबर तक रद रहेगी।
    • ट्रेन संख्या 64437 गाजियाबाद-दिल्ली - 01 दिसंबर से 16 दिसंबर तक रद रहेगी।
    • ट्रेन संख्या 64402 दिल्ली - साहिबाबाद - 01 दिसंबर से 16 दिसंबर तक रद रहेगी।
    • ट्रेन संख्या 64411 साहिबाबाद- दिल्ली जंक्शन - 01 दिसंबर से 16 दिसंबर तक रद रहेगी।
    • ट्रेन संख्या 64408 दिल्ली जंक्शन-गाजियाबाद - 01 दिसंबर से 16 दिसंबर तक रद रहेगी।
    • ट्रेन नंबर 64906 गाजियाबाद-पलवल - 01 दिसंबर से 16 दिसंबर तक रद रहेगी।
    • ट्रेन नंबर 64419 हजरत निजामुद्दीन जंक्शन-गाजियाबाद - 01 दिसंबर 15 दिसंबर तक रद रहेगी।
    • ट्रेन नंबर 64409 गाजियाबाद-नई दिल्ली - 01 दिसंबर से 15 दिसंबर तक रद रहेगी।
    • ट्रेन संख्या 64428 नई दिल्ली-गाजियाबाद - 17 दिसंबर से 26 दिसंबर तक रद रहेगी।
    • ट्रेन संख्या 64431 गाजियाबाद-नई दिल्ली - 17 दिसंबर से 26 दिसंबर तक रद रहेगी।
    • ट्रेन संख्या 64432 नई दिल्ली-गाजियाबाद - 17 दिसंबर से 26 दिसंबर तक रद रहेगी।
    • ट्रेन संख्या 64433 गाजियाबाद-नई दिल्ली - 17 दिसंबर से 26 दिसंबर तक रद रहेगी।
    • ट्रेन संख्या 64553 मुरादाबाद-गाजियाबाद - 17 दिसंबर से 26 दिसंबर तक रद रहेगी।
    • ट्रेन नंबर 64555 गाजियाबाद-मेरठ सिटी - 17 दिसंबर से 26 दिसंबर तक रद रहेगी।
    • ट्रेन नंबर 64556 मेरठ सिटी-गाजियाबाद - 17 दिसंबर से 26 दिसंबर तक रद रहेगी।
    • ट्रेन नंबर 64554 गाजियाबाद-एमबी - 17 दिसंबर से 26 दिसंबर तक रद रहेगी।
     