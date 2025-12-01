Language
    यात्रीगण कृप्या ध्यान दें! गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर निर्माण के चलते 16 ट्रेनें रद, 35 के प्लेटफार्म बदले

    By Hasin Shahjama Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:56 PM (IST)

    गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य के कारण 16 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और 35 ट्रेनों के प्लेटफार्म बदल दिए गए हैं। यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए रेलवे प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। यह बदलाव यात्रियों की सुरक्षा और बेहतर सुविधा के लिए किया गया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि यात्रा की योजना बनाते समय इन बदलावों को ध्यान में रखें।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण के चलते अलग-अलग तिथि पर 16 ट्रेनों को रद किया गया है। इनमें सात ट्रेनें सोमवार को रद रहीं। इससे यात्री परेशान रहे।ज्यादातर ट्रेनें दिल्ली से गाजियाबाद के बीच चलने वाली है। 26 दिसंबर तक ट्रेनों के रद होने का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं, 35 ट्रेनें प्लेटफार्म नंबर बदला गया है।

    गाजियाबाद स्टेशन पर प्रतिदिन पांच लाख से अधिक लोग पहुंचते हैं। वर्तमान में रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य चल रहा है। रेलवे लाइन के पास निर्माण कार्य चलने की वजह से ट्रेनों को रद करने और प्लेटफार्म नंबर बदलने का निर्णय लिया गया है।

    बता दें कि पांच ट्रेन एक दिसंबर से 16 दिसंबर, दो ट्रेन एक दिसंबर से 15 दिसंबर, आठ ट्रेन 17 दिसंबर से 26 दिसंबर तक रद रहेगी। जबकि एक ट्रेन 30 नवंबर से 15 दिसंबर तक रद रहेगी। सोमवार को सात ट्रेन रद रहीं।

    ट्रेन नंबर ट्रेन नाम / मार्ग रद रहने की अवधि
    64051 पलवल-गाजियाबाद 30 नवंबर - 15 दिसंबर
    64437 गाजियाबाद-दिल्ली 01 दिसंबर - 16 दिसंबर
    64402 दिल्ली-साहिबाबाद 01 दिसंबर - 16 दिसंबर
    64411 साहिबाबाद-दिल्ली जंक्शन 01 दिसंबर - 16 दिसंबर
    64408 दिल्ली जंक्शन-गाजियाबाद 01 दिसंबर - 16 दिसंबर
    64906 गाजियाबाद-पलवल 01 दिसंबर - 16 दिसंबर
    64419 हजरत निजामुद्दीन जंक्शन-गाजियाबाद 01 दिसंबर - 15 दिसंबर
    64409 गाजियाबाद-नई दिल्ली 01 दिसंबर - 15 दिसंबर
    64428 नई दिल्ली-गाजियाबाद 17 दिसंबर - 26 दिसंबर
    64431 गाजियाबाद-नई दिल्ली 17 दिसंबर - 26 दिसंबर
    64432 नई दिल्ली-गाजियाबाद 17 दिसंबर - 26 दिसंबर
    64433 गाजियाबाद-नई दिल्ली 17 दिसंबर - 26 दिसंबर
    64553 मुरादाबाद-गाजियाबाद 17 दिसंबर - 26 दिसंबर
    64555 गाजियाबाद-मेरठ सिटी 17 दिसंबर - 26 दिसंबर
    64556 मेरठ सिटी-गाजियाबाद 17 दिसंबर - 26 दिसंबर
    64554 गाजियाबाद-एमबी 17 दिसंबर - 26 दिसंबर