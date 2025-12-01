यात्रीगण कृप्या ध्यान दें! गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर निर्माण के चलते 16 ट्रेनें रद, 35 के प्लेटफार्म बदले
गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य के कारण 16 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और 35 ट्रेनों के प्लेटफार्म बदल दिए गए हैं। यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए रेलवे प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। यह बदलाव यात्रियों की सुरक्षा और बेहतर सुविधा के लिए किया गया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि यात्रा की योजना बनाते समय इन बदलावों को ध्यान में रखें।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण के चलते अलग-अलग तिथि पर 16 ट्रेनों को रद किया गया है। इनमें सात ट्रेनें सोमवार को रद रहीं। इससे यात्री परेशान रहे।ज्यादातर ट्रेनें दिल्ली से गाजियाबाद के बीच चलने वाली है। 26 दिसंबर तक ट्रेनों के रद होने का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं, 35 ट्रेनें प्लेटफार्म नंबर बदला गया है।
गाजियाबाद स्टेशन पर प्रतिदिन पांच लाख से अधिक लोग पहुंचते हैं। वर्तमान में रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य चल रहा है। रेलवे लाइन के पास निर्माण कार्य चलने की वजह से ट्रेनों को रद करने और प्लेटफार्म नंबर बदलने का निर्णय लिया गया है।
बता दें कि पांच ट्रेन एक दिसंबर से 16 दिसंबर, दो ट्रेन एक दिसंबर से 15 दिसंबर, आठ ट्रेन 17 दिसंबर से 26 दिसंबर तक रद रहेगी। जबकि एक ट्रेन 30 नवंबर से 15 दिसंबर तक रद रहेगी। सोमवार को सात ट्रेन रद रहीं।
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन नाम / मार्ग
|रद रहने की अवधि
|64051
|पलवल-गाजियाबाद
|30 नवंबर - 15 दिसंबर
|64437
|गाजियाबाद-दिल्ली
|01 दिसंबर - 16 दिसंबर
|64402
|दिल्ली-साहिबाबाद
|01 दिसंबर - 16 दिसंबर
|64411
|साहिबाबाद-दिल्ली जंक्शन
|01 दिसंबर - 16 दिसंबर
|64408
|दिल्ली जंक्शन-गाजियाबाद
|01 दिसंबर - 16 दिसंबर
|64906
|गाजियाबाद-पलवल
|01 दिसंबर - 16 दिसंबर
|64419
|हजरत निजामुद्दीन जंक्शन-गाजियाबाद
|01 दिसंबर - 15 दिसंबर
|64409
|गाजियाबाद-नई दिल्ली
|01 दिसंबर - 15 दिसंबर
|64428
|नई दिल्ली-गाजियाबाद
|17 दिसंबर - 26 दिसंबर
|64431
|गाजियाबाद-नई दिल्ली
|17 दिसंबर - 26 दिसंबर
|64432
|नई दिल्ली-गाजियाबाद
|17 दिसंबर - 26 दिसंबर
|64433
|गाजियाबाद-नई दिल्ली
|17 दिसंबर - 26 दिसंबर
|64553
|मुरादाबाद-गाजियाबाद
|17 दिसंबर - 26 दिसंबर
|64555
|गाजियाबाद-मेरठ सिटी
|17 दिसंबर - 26 दिसंबर
|64556
|मेरठ सिटी-गाजियाबाद
|17 दिसंबर - 26 दिसंबर
|64554
|गाजियाबाद-एमबी
|17 दिसंबर - 26 दिसंबर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।