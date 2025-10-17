प्लेटफार्म टिकट बंद होने पर भी कम नहीं हुई भीड़, एक दिन में पहुंचे 1.20 लाख यात्री; सुरक्षा में तैनात हैं 100 जवान

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्लेटफार्म टिकट बंद करने के बाद भी गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या में कमी नहीं आई। बृहस्पतिवार को स्टेशन पर 1.20 लाख यात्री पहुंचे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्टेशन पर होल्डिंग एरिया बनाया गया है। फुटओवर ब्रिज पर यात्रियों को बैठने और बिना वजह से खड़े होने पर रोक लगा दी गई है। यात्रियों की सुरक्षा में 100 जवान तैनात किए गए हैं।



यात्रियों को ट्रेन में बैठाने के लिए उनके साथ परिवार वाले भी प्लेटफार्म पर जाते हैं। ऐसे में प्लेटफार्म पर भीड़ बढ़ जाती है। भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने प्लेटफार्म टिकट बंद कर दिया। स्टेशन को विजय नगर और सिटी की ओर प्रवेश द्वार पर आरपीएफ के जवान तैनात हैं। वह केवल यात्रियों को ही स्टेशन पर जाने की अनुमति दे रहे हैं। उनके साथ आने वाले परिवार के अन्य सदस्यों को बाहर ही रोका रहा है।

इसके बाद भी बृहस्पतिवार को 1.20 लाख लोग स्टेशन पर पहुंचे। यदि परिवार के सदस्य भी उनके साथ जाते तो ऐस में भीड़ दोगुना हो सकती थी। आरपीएफ और जीआरपी ने यात्रियों की सुरक्षा का खाका खींच दिया है। आरपीएफ थाना प्रभारी चेतन प्रकाश ने बृहस्पतिवार को सुरक्षा के मद्देनजर जवानों के साथ बैठक की गई।

चेतना प्रकाश बताया कि दीवाली पर सुरक्षा के लिए आरपीएफ को करीब 70 जवान मिले हैं। वह जीआरपी के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगे। आरपीएफ और जीआरपी के करीब 100 जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे। डॉग स्क्वायड के साथ नियमित रूप से चेकिंग की जाएगी। आरपीएफ के जवानों को 40 वॉकी-टॉकी दिए गए हैं।

बताया गया कि ट्रेन रुकने के समय दो मिनट होता है। ऐसे में भगदड़ मचने का अंदेशा रहता है। ट्रेन आने पर आरपीएफ के जवान सिटी बजाकर यात्रियों को अलर्ट करेंगे। वह बुजुर्ग, बच्चों और महिलाओं को ट्रेन में बैठाने और उतारने में मदद करेंगे

फुटओवर ब्रिज पर साइकिल चलाने पर रोक रेलवे के फुटओवर ब्रिज का प्रयोग आसपास के स्थानीय निवासी बाजार जाने के लिए करते हैं। आरपीएफ ने फुटओवर ब्रिज पर साइकिल ले जाने पर रोक लगा दी है। कुछ बाहरी लोग फुओवर ब्रिज और प्लेटफार्म पर आकर आराम करते हैं। ऐसे लोगों को भी स्टेशन से बाहर कर दिया गया है। होल्डिंग एरिया में आरपीएफ ने हेल्प डेस्क बनाई है। कंट्रोल रूम से पूरे स्टेशन पर नजर रखी जा रही है। होल्डिंग एरिया पर टिकट वेंडिंग मशीन रखी गई है।