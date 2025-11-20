वेव सिटी थाने के बाहर शव रखकर किया हंगामा, विवाहिता के मायके में आत्महत्या करने के मामले में 7 पर रिपोर्ट दर्ज

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। वेव सिटी थाने के बाहर आठ माह की गर्भवती विवाहिता का शव रखकर नायफल के लोगों ने हंगामा किया। ग्रामीणों ने ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विवाहिता ने नायफल गांव में दहेज उत्पीड़न से तंग आकर मायके में मंगलवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने ग्राम प्रधान व पति सहित सात ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नायफल गांव के अशोक कुमार ने अपनी बेटी 23 वर्षीय नेहा की शादी 14 फरवरी 2025 को गुरुग्राम में तैनात सिविल इंजीनियर अंकित के साथ की थी। अंकित गांव करनपुर जट्ट धौलाना का निवासी है। उन्होंने शादी में एक करोड़ रुपये से अधिक का दहेज दिया। ससुराल वाले अतिरिक्त कार और नकदी की मांग कर बेटी का मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे। उनकी बेटी परेशान होकर करवाचौथ से पहले मायके आ गई थी। उन्होंने महिला थाने में इसकी शिकायत की थी। थाने में उनकी काउंसलिंग चल रही थी। नेहा आठ माह की गर्भवती थी। नेहा ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। कार्रवाई नहीं होने से नाराज स्वजन गांव के लोगों के साथ बुधवार को शव लेकर थाने के बाहर पहुंचे। थाने के बाहर शव सड़क पर रख दिया। कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया। एसीपी प्रियाश्री पाल ने स्वजन को कार्रवाई का आश्वासन दिया। जिसके बाद स्वजन शव को थाने से वापस ले गए।