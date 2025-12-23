यूपीसीडा की जमीन पर कार्बन कांटिनेंटल कंपनी ने कैसे डाली स्टीम लाइन, गाजियाबाद डीएम ने शुरू कराई जांच

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कलक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित उद्योग बंधु की बैठक में जिलाधिकारी ने एसएस जीटी रोड औद्योगिक क्षेत्र में स्थित यूपीसीडा के पार्क के सुंदरीकरण कराने के निर्देश दिए, इस दौरान औद्योगिक क्षेत्र में नाले के ऊपर मैसर्स कार्बन कांटिनेंटल इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा डाली गई स्टीम लाइन को हटाने के लिए कंपनी के प्रतिनिधि से पूछा कि वह यूपीसीडा के भूमि पर अपनी स्टीम लाइन कैसे डाल सकते हैं।

इसके संबंध में उनके पास कोई अनापत्ति या सहमति संबंधित विभाग से प्राप्त है अथवा नहीं है । स्पष्ट जवाब न मिलने पर जिलाधिकारी ने मामले की जांच शुरू कराई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय प्रबंधक और उपायुक्त उद्योग को कंपनी अभिलेखों का परीक्षण करने के निर्देश दिए।

डीएम ने औद्योगिक क्षेत्र बीएस रोड में अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटाए जाने के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त यातायात गाजियाबाद को निर्देशित किया कि वह अवैध रूप से सड़कों पर खड़े वाहनों को सीज करें, नियमानुसार काफी समय से खड़े वाहनों की नीलामी कराएं।

जिलाधिकारी द्वारा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एवं सहायक पुलिस आयुक्त यातायात गाजियाबाद को अवैध रूप से खड़े वाहनों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। यूपीसीडा के उपमहाप्रबंधक सिविल प्रथम आरएस यादव ने बताया कि अमृत स्टील कंपाउंड, एसएस जीटी रोड में कलवर्ट, सड़क आदि के निर्माण के लिए निविदाएं स्वीकृत हो चुकी हैं, शीघ्र ही कार्य कराया जाएगा।

हर्ष कंपाउंड औद्योगिक क्षेत्र साइट 2, लोनी रोड में क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण ग्रेप की पाबंदियां हटने के बाद किया जाएगा। इस दौरान उद्यमियों ने उद्योग कुंज औद्योगिक क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण एवं जल निकासी की सुचारु व्यवस्था के लिए नालियों के निर्माण का अनुरोध किया गया। यूपीसीडी के डीजीएम ने बताया कि सड़कों एवं नालियों का निर्माण कराने के लिए निविदाएं स्वीकृत हो चुकी हैं।