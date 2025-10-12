गाजियाबाद में दिवाली से पहले चमकेंगी ग्रीन बेल्ट और सेंट्रल वर्ज, नगर निगम ने तैयार किया प्लान

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद नगर निगम ने दीवाली की तैयारी शुरू कर दी है। शहर की ग्रीन बेल्ट और सेंट्रल वर्ज को दुरुस्त किया जाएगा। उद्यान विभाग द्वारा नियमित रूप से पार्कों की सफाई का कार्य भी किया जा रहा है। सड़क के किनारे लगे पेड़ों की कटिंग भी की जा रही है।



कलेक्ट्रेट के सामने और पुलिस लाइन की ग्रीन बेल्ट पर दोनों तरफ पौधे रोपित किए जा रहे हैं। विवेकानंद नगर सिहानी से संजय नगर फ्लाईओवर तक ग्रीन बेल्ट का सुंदरीकरण किया जाएगा। वैशाली रामप्रस्थ रोड की सेंट्रल वर्ज में पौधे रोपित किए जाएंगे। वैशाली सेक्टर एक पुष्पांजलि हास्पिटल से वैशाली सेक्टर 16 तक सेंट्रल वर्ज का सुंदरीकरण किया जा रहा है। नंदी पार्क के सामने जीटी रोड तक सेंट्रल वर्ज पर पौधे लगाए गए हैं।