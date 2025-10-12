गाजियाबाद में दिवाली से पहले चमकेंगी ग्रीन बेल्ट और सेंट्रल वर्ज, नगर निगम ने तैयार किया प्लान
दिवाली से पहले गाजियाबाद को सजाने की तैयारी है। नगर निगम ग्रीन बेल्ट और सेंट्रल वर्ज को दुरुस्त कर रहा है। पार्कों की सफाई हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं। कलेक्ट्रेट और पुलिस लाइन के सामने पौधे लगाए जा रहे हैं। विवेकानंद नगर से संजय नगर फ्लाईओवर तक ग्रीन बेल्ट का सुंदरीकरण होगा। वैशाली और वसुंधरा में सेंट्रल वर्ज पर भी पौधे लगेंगे।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद नगर निगम ने दीवाली की तैयारी शुरू कर दी है। शहर की ग्रीन बेल्ट और सेंट्रल वर्ज को दुरुस्त किया जाएगा। उद्यान विभाग द्वारा नियमित रूप से पार्कों की सफाई का कार्य भी किया जा रहा है। सड़क के किनारे लगे पेड़ों की कटिंग भी की जा रही है।
कलेक्ट्रेट के सामने और पुलिस लाइन की ग्रीन बेल्ट पर दोनों तरफ पौधे रोपित किए जा रहे हैं। विवेकानंद नगर सिहानी से संजय नगर फ्लाईओवर तक ग्रीन बेल्ट का सुंदरीकरण किया जाएगा। वैशाली रामप्रस्थ रोड की सेंट्रल वर्ज में पौधे रोपित किए जाएंगे। वैशाली सेक्टर एक पुष्पांजलि हास्पिटल से वैशाली सेक्टर 16 तक सेंट्रल वर्ज का सुंदरीकरण किया जा रहा है। नंदी पार्क के सामने जीटी रोड तक सेंट्रल वर्ज पर पौधे लगाए गए हैं।
वैशाली सेक्टर एक गुरुद्वारे से सेक्टर दो की पुलिया तक ग्रीन बेल्ट का सुंदरीकरण किया गया है। एयरपोर्ट रोड से दिल्ली बार्डर और नाग द्वार तक सभी चौराहे तथा सेंट्रल वर्ज पर पौधे रोपित किए जाएंगे। वसुंधरा सेक्टर टू बी से सेक्टर 18 गार्डेनिया सोसायटी तक सेंट्रल वर्ज का सुंदरीकरण किया जा रहा है।
नगर निगम उद्यान विभाग द्वारा शहर के सभी जोन में मुख्य चौराहा के साथ-साथ प्रमुख मार्गों की ग्रीन बेल्ट तथा सेंट्रल वर्ज पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाने के साथ कारपेट घास लगाई जाएगी। डा. अनुज प्रभारी उद्यान द्वारा बताया गया नियमित रूप से माली और सुपरवाइजर की टीम पार्क, ग्रीन बेल्ट तथा सेंट्रल वर्ज की सफाई का कार्य कर रही है।
