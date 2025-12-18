गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन में सुबह से ही बिजली कटौती होने से लोग परेशान, शिकायत पर भी नहीं मिल रही राहत 

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। ट्रांस हिंडन के लोगों को बिजली कटौती की समस्या से राहत नहीं मिल पा रही है। लोगों को रोजाना कटौती की समस्या से जूझना पड़ रहा है। विद्युत निगम में शिकायत के बाद भी कटौती की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। बुधवार को भी ट्रांस हिंडन के विभिन्न इलाकों में कटौती व ट्रिपिंग की समस्या रही।

शहर नो ट्रिपिंग जोन में आता है। इसके अंतर्गत 24 घंटे विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए। इसके बाद भी रोजाना की कटौती झेलनी पड़ रही है। सर्दी में ओवरलोड की समस्या भी खत्म हो चुकी है। इसके बाद भी रोजाना तीन से चार घंटे की कटौती आम बात है। भोपुरा की डिफेंस कालोनी में बिजली कटौती बुधवार सुबह से ही शुरू हो गई। बार-बार बिजली कटने से लोग मोटर भी नहीं चला पाए। इससे टंकियों में भारी स्टोर नहीं हो सका।

लोगों का कहना है कि आए दिन बिजली कटौती की समस्या से जूझना पड़ता है। शिकायत करने पर फाल्ट बता दिया जाता है। इंद्रप्रस्थ कालोनी में सुबह छह से नो बजे तक ट्रिपिंग की समस्या रही। यहां भी बार-बार बिजली कटने से लोग परेशान रहे।