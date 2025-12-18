Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन में सुबह से ही बिजली कटौती होने से लोग परेशान, शिकायत पर भी नहीं मिल रही राहत 

    By Rahul Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 09:18 AM (IST)

    गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। बुधवार को भी विभिन्न इलाकों में कटौती हुई, जिससे निवासियों को दैनिक कार्यों में दिक्कतें ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। ट्रांस हिंडन के लोगों को बिजली कटौती की समस्या से राहत नहीं मिल पा रही है। लोगों को रोजाना कटौती की समस्या से जूझना पड़ रहा है। विद्युत निगम में शिकायत के बाद भी कटौती की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। बुधवार को भी ट्रांस हिंडन के विभिन्न इलाकों में कटौती व ट्रिपिंग की समस्या रही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहर नो ट्रिपिंग जोन में आता है। इसके अंतर्गत 24 घंटे विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए। इसके बाद भी रोजाना की कटौती झेलनी पड़ रही है। सर्दी में ओवरलोड की समस्या भी खत्म हो चुकी है। इसके बाद भी रोजाना तीन से चार घंटे की कटौती आम बात है। भोपुरा की डिफेंस कालोनी में बिजली कटौती बुधवार सुबह से ही शुरू हो गई। बार-बार बिजली कटने से लोग मोटर भी नहीं चला पाए। इससे टंकियों में भारी स्टोर नहीं हो सका।

    लोगों का कहना है कि आए दिन बिजली कटौती की समस्या से जूझना पड़ता है। शिकायत करने पर फाल्ट बता दिया जाता है। इंद्रप्रस्थ कालोनी में सुबह छह से नो बजे तक ट्रिपिंग की समस्या रही। यहां भी बार-बार बिजली कटने से लोग परेशान रहे।

    स्थानीय निवासी अशोक यादव ने बताया कि ट्रिपिंग के कारण उपकरण फुंकने का डर भी बना रहता है। इसके अलावा बृज विहार में भी कटौती हुई। विद्युत नगरीय वितरण खंड-द्वितीय के अधीक्षण अभियंता अखिलेश सिंह ने बताया कि कटौती की समस्या को दूर किया जा रहा है। इसके लिए जरूरी कार्य कराए जा रहे हैं। कुछ इलाकों में मेंटेनेंस कार्य के चलते भी कटौती हुई थी।