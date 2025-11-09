Language
    गाजियाबाद के इस इलाके में बिजली-पानी की समस्या से हाहाकार, लोगों को नहीं मिल रही राहत

    By Rahul Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 09:03 AM (IST)

    गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन इलाके में बिजली और पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। कड़कड़ मॉडल और शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-दो में पानी की आपूर्ति कम प्रेशर से हो रही है, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। वहीं, भोपुरा और इंदिरापुरम में बिजली कटौती से लोग बेहाल हैं। जलकल विभाग और विद्युत निगम के अधिकारियों ने समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। ट्रांस हिंडन में रोजाना किसी न किसी क्षेत्र में बिजली-पानी की समस्या बनी रहती है। कभी लोगों को बिजली कटौती व ट्रिपिंग की समस्या से जूझना पड़ता तो कभी पानी नहीं मिलने से परेशानी झेलनी पड़ती है। शनिवार को भी लोगों को बिजली-पानी की समस्या से जूझना पड़ा।

    कड़कड़ मॉडल में सुबह करीब 15 से 20 मिनट के लिए ही पानी मिला। वह भी कम प्रेशर के साथ आया। जो पानी टंकियों में स्टोर था वह भी दोपहर तक खत्म हो गया। इसके बाद लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। इससे यहां के करीब 50 हजार लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। स्थानीय निवासी ममता देवी ने बताया कि कभी कम प्रेशर से पानी की आपूर्ति होती है तो कभी गंदा पानी आता है।

    जलकल विभाग में तमाम शिकायतों के बाद भी स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-दो में भी कम प्रेशर से पानी आया। इससे ऊपरी मंजिलों में रहने वाले लोग पानी स्टोर नहीं कर सके।

    स्थानीय निवासी अनिल जैन ने बताया कि आए दिन पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। जलकल विभाग के महाप्रबंधक केपी आनंद का कहना है कि ज्यादातर इलाकों में आपूर्ति सामान्य रही। इक्का-दुक्का इलाकों में समस्या रही थी। उसका समाधान कराया दिया गया। अब आपूर्ति सामान्य होगी।

    ट्रिपिंग व कटौती ने किया परेशान

    भोपुरा की कृष्णा विहार कुटी के लोगों को कटौती की समस्या से जूझना पड़ा। दिनभर में करीब चार घंटे बिजली कटौती हुई। इंदिरापुरम के वैभव खंड में भी बिजली का आना-जाना लगा रहा। बार-बार कटौती होने की शिकायत विद्युत निगम के अधिकारियों से की, लेकिन दोपहर करीब पांच बजे तक यह समस्या बनी रही। अधीक्षण अभियंता अखिलेश सिंह का कहना है कि जहां से भी शिकायत मिली वहां कर्मियों को भेजकर समाधान किया गया।