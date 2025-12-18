Language
    गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में सड़कें बदहाल, गड्ढों और धूल से लोग परेशान; जिम्मेदार कौन? 

    By Lakshay Chaudhary Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 09:24 AM (IST)

    गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में सड़कों की हालत खस्ताहाल है, जिससे स्थानीय लोग गड्ढों और धूल से परेशान हैं। निवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड ...और पढ़ें

    सिद्धार्थ विहार की टूटी सड़क। सौ. सुधी पाठक

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सिद्धार्थ विहार स्थित टीएनटी गोल चक्कर से अपैक्स क्रेमलिन की ओर जाने वाली सड़क की हालत बेहद खराब हो गई है। सड़क के दोनों ओर बड़े-बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिससे रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    प्रतीक ग्रैंड सिटी निवासी नंद नेगी ने बताया कि सड़क की ऊपरी परत पूरी तरह उखड़ चुकी है। जगह-जगह से रोड़ी-बजरी निकल आने के कारण दुपहिया वाहन चालकों के लिए यह मार्ग खतरनाक साबित हो रहा है। वहीं वाहनों के आवागमन से उड़ती धूल के कारण क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर भी कई गुना बढ़ गया है। सोसायटी

    निवासियों ने बताया कि सड़क किनारे नियमित रूप से खुले में कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है। कई बार कूड़े में आग लगा दिए जाने से आसपास रहने वाले लोगों को धुएं और बदबू की समस्या झेलनी पड़ती है।

    सिद्धार्थ विहार योजना उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के अधीन आती है। बीते कुछ वर्षों में यहां आबादी कई गुना बढ़ चुकी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने महंगे दामों पर फ्लैट इसलिए खरीदे थे, ताकि बेहतर सड़क और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके, लेकिन जमीनी हालात इसके उलट हैं।

    लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में सड़क, स्ट्रीट लाइट, सफाई व्यवस्था, पोस्ट आफिस, सरकारी अस्पताल, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन और सार्वजनिक परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाएं अब तक विकसित नहीं की गई हैं।अधिकांश जरूरी कार्यों के लिए उन्हें अन्य क्षेत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर कई बार आवास विकास परिषद को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। निवासियों ने मांग की है कि सड़क की तत्काल मरम्मत कराई जाए और सिद्धार्थ विहार में मूलभूत सुविधाओं को जल्द से जल्द विकसित किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। इस संबंध में आवास- विकास के अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया। लेकिन उन्होंने कोई जवाब
    नहीं दिया।