गाजियाबाद में सांसों पर भारी लापरवाही: UPPCB के आदेशों के बावजूद कागजों में सिमटी प्रदूषण सर्वे रिपोर्ट

जागरण संवादादाता, साहिबाबाद। एक माह पहले उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने क्षेत्रीय कार्यालय को आदेश जारी करते हुए गाजियाबाद में प्रदूषण के कारकों का पता लगाकर ठोस कार्य योजना बनाने के लिए कहा थे।IE इसके लिए क्षेत्रीय अधिकारियों ने पांच एसोसिएट प्रोफेसर का चयन भी किया था, जिन्हें वायु प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों में जाकर अध्यक्ष करना था। अभी तक भी सर्वे का कार्य पूरा नहीं हो सका है और न ही कोई योजना ठोस बन सकी है।

मुख्यालय ने यूपीपीसीबी को 13 नवंबर को प्रदूषण वाले इलाकों का अध्ययन करने के लिए कहा गया था। इसमें आइआइटी, एनआइटी, किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय या पर्यावरण के क्षेत्र के विशिष्ट संस्थानों में कार्य करने वाले शोधकर्ताओं व विशेषज्ञों से अध्ययन कराया कराना था।

इसके अंतर्गत एबीईएसई कालेज गाजियाबाद के पांच एसोसिएट प्रोफेसरों का चयन किया गया था। उन्हें क्षेत्रों का अध्ययन कर वायु प्रदूषण के स्त्रोत व उनके अनुपात का पता लगाना था। अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर प्रदूषण रोकथाम के लिए आगे की कार्य योजना तैयार की जानी थी।