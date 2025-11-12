गाजियाबाद में बढ़ते प्रदूषण पर स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी, सावधानियों का पालन करने के दिए निर्देश

जागरण संवाददाता गाजियाबाद। हवा खराब होने पर स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को एडवाइजरी जारी कर दी है l सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन ने बच्चे युवा महिला और बुजुर्गों की सेहत को ध्यान में रखकर सलाह दी है कि सुबह शाम घर से बाहर निकलने से बच्चे और घर को हवादार जरूर बनाएं सांस लेने में परेशानी होने पर तुरंत नजदीकी अस्पताल में पहुंच कर चिकित्सक को दिखाएं लापरवाही बरतने पर स्थिति गंभीर हो सकती हैl