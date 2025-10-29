Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Ghaziabad Pollution: स्मॉग की चादर में लिपटा गाजियाबाद शहर, मास्क पहनकर ही निकले घर से बाहर 

    By Lakshay Chaudhary Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 09:35 AM (IST)

    गाजियाबाद शहर स्मॉग की घनी चादर में लिपटा हुआ है, जिससे प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और दृश्यता भी कम हो गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को मास्क पहनने और प्रदूषण से बचने के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    गाजियाबाद में सुबह से ही छाए रहे स्मॉग के बीच दिल्ली गेट के पास का दृश्य। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बीते दो दिनों से जारी स्मॉग के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार और मंगलवार वातावरण में स्माग की चादर छाई रही, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई और सूरज देर तक बादलों के पीछे छिपा रहा। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुबह-सुबह और देर शाम सर्दी बढ़ने से लोगों ने हल्के गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन नवंबर के पहले सप्ताह से सर्दी के असर में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को सुबह के समय बाहर निकलते वक्त मास्क पहनने की सलाह दी है।