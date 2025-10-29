Ghaziabad Pollution: स्मॉग की चादर में लिपटा गाजियाबाद शहर, मास्क पहनकर ही निकले घर से बाहर 

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बीते दो दिनों से जारी स्मॉग के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार और मंगलवार वातावरण में स्माग की चादर छाई रही, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई और सूरज देर तक बादलों के पीछे छिपा रहा। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

सुबह-सुबह और देर शाम सर्दी बढ़ने से लोगों ने हल्के गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन नवंबर के पहले सप्ताह से सर्दी के असर में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को सुबह के समय बाहर निकलते वक्त मास्क पहनने की सलाह दी है।





