Pollution Update: गाजियाबाद में दमघोंटू हवा का कहर जारी, जिले में लोनी 436 AQI के साथ सबसे ज्यादा प्रदूषित

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। हवा की गति बढ़ने से जिले को बीते तीन दिन से प्रदूषण से थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन लोनी की हवा गंभीर श्रेणी में बरकरार है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार बृहस्पतिवार को लोनी का एक्यूआइ 436 दर्ज किया गया। वहीं, जिले की हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है।

लोनी की 11 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक केवल एक दिन बेहद खराब श्रेणी में रही है। बाकी दिन गंभीर श्रेणी में रही है। लोनी के लोगों का कहना है कि यहां प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण अवैध फैक्ट्रियों का संचालन है। इन फैक्ट्रियों में तारों से धातु निकालने से लेकर ई-वेस्ट जलाने तक का कार्य होता है। घरों में नियमों को ताक पर रखकर चलतीं इन फैक्ट्रियों की संख्या इक्का-दुक्का नहीं है, बल्कि हजारों में इनका आंकड़ा है।

यही कारण है कि बाकी क्षेत्रों के मुकाबले लोनी ज्यादा प्रदूषित रहता है। यहां के लोग आए दिन उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के अधिकारियों से भी करते हैं, लेकिन समाधान के नाम पर केवल आश्वासन मिलता है। एक्यूआइ में 29 अंक की बढोतरी जिले के एक्यूआइ में बुधवार के मुकाबले 29 अंक की बढोतरी दर्ज की गई। एक्यूआइ 329 से बढ़कर 358 तक पहुंच गया। दो दिन थोड़ी राहत के बाद अब फिर से एक्यूआइ बढ़ने लगा है। अधिकारियों का कहना है कि हवा की गति कम होने पर और वायुमंडल में नमी होने के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है।