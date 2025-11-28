Language
    Pollution Update: गाजियाबाद में दमघोंटू हवा का कहर जारी, जिले में लोनी 436 AQI के साथ सबसे ज्यादा प्रदूषित

    By Rahul Kumar Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 03:14 AM (IST)

    गाजियाबाद में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर है, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लोनी जिले का सबसे प्रदूषित क्षेत्र है, जहाँ AQI 436 तक पहुँच गया है। प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ और आँखों में जलन हो रही है। प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास कर रहा है, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। 

    गाजियाबाद में बढ़ता प्रदूषण।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। हवा की गति बढ़ने से जिले को बीते तीन दिन से प्रदूषण से थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन लोनी की हवा गंभीर श्रेणी में बरकरार है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार बृहस्पतिवार को लोनी का एक्यूआइ 436 दर्ज किया गया। वहीं, जिले की हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है।

    लोनी की 11 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक केवल एक दिन बेहद खराब श्रेणी में रही है। बाकी दिन गंभीर श्रेणी में रही है। लोनी के लोगों का कहना है कि यहां प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण अवैध फैक्ट्रियों का संचालन है। इन फैक्ट्रियों में तारों से धातु निकालने से लेकर ई-वेस्ट जलाने तक का कार्य होता है। घरों में नियमों को ताक पर रखकर चलतीं इन फैक्ट्रियों की संख्या इक्का-दुक्का नहीं है, बल्कि हजारों में इनका आंकड़ा है।

    यही कारण है कि बाकी क्षेत्रों के मुकाबले लोनी ज्यादा प्रदूषित रहता है। यहां के लोग आए दिन उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के अधिकारियों से भी करते हैं, लेकिन समाधान के नाम पर केवल आश्वासन मिलता है।

    एक्यूआइ में 29 अंक की बढोतरी

    जिले के एक्यूआइ में बुधवार के मुकाबले 29 अंक की बढोतरी दर्ज की गई। एक्यूआइ 329 से बढ़कर 358 तक पहुंच गया। दो दिन थोड़ी राहत के बाद अब फिर से एक्यूआइ बढ़ने लगा है। अधिकारियों का कहना है कि हवा की गति कम होने पर और वायुमंडल में नमी होने के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है।

    बृहस्पतिवार की स्थिति

    क्षेत्र सीपीसीबी आईक्यू एयर
    गाजियाबाद 358 258
    इंदिरापुरम 387 184
    लोनी 436 179
    संजय नगर 301 179
    वसुंधरा 310 183

    लोनी में अवैध फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की जा रही है। बीते माह 10 से अधिक फैक्ट्रियों को सील किया गया है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

    -

    अंकित सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, यूपीपीसीबी।