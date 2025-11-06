गाजियाबाद में प्रदूषण से जंग, निगम का नया प्लान; मिलेगी राहत की सांस
गाजियाबाद नगर निगम ने शहर में प्रदूषण कम करने के लिए एक विशेष योजना बनाई है। इस योजना में सड़कों की सफाई, पानी का छिड़काव और अधिक पेड़ लगाना शामिल है। नागरिकों से भी प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग करने की अपील की गई है ताकि सबको स्वच्छ हवा मिल सके।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए नगर निगम ने व्यापक योजना बनाई है। सभी वार्डों और मुख्य मार्गों पर 24 घंटे पानी का छिड़काव किया जाएगा। इसके लिए तीन विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिफ्टों में ड्यूटी रोस्टर जारी किया जाएगा। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बुधवार को सभी विभागों के साथ बैठक कर प्रगति की समीक्षा की।
इस दौरान अपर नगर आयुक्त अवनींद्र कुमार, अपर नगर आयुक्त जंग बहादुर यादव, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश, उद्यान प्रभारी डॉ. अनुज, मुख्य अभियंता निर्माण नरेंद्र कुमार चौधरी और महाप्रबंधक जल कामाख्या प्रसाद आनंद मौजूद रहे।
अधिकारियों ने कार्य की जानकारी देते हुए बताया कि शहर की सड़कों पर दो शिफ्टों में लगभग 50 वाटर स्प्रिंकलर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इनमें से 25 जलकल विभाग के हैं। सड़कों को धूल मुक्त रखने के लिए 15 मल्टी एंटी स्मोक गन, पांच जेटिंग मशीन और 12 रोड स्किपिंग मशीनें काम कर रही हैं।
उद्यान विभाग पांच पानी के टैंकरों से सेंट्रल वर्ज और ग्रीन बेल्ट में पानी का छिड़काव कर रहा है। नगर आयुक्त ने विभागीय अधिकारियों को मिलकर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। जलकल, स्वास्थ्य और उद्यान विभाग को चार पालियों में, 24 घंटे, उपकरणों के माध्यम से पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए।
इसमें उपयुक्त स्थानों का चयन और रात में भी उपकरणों के माध्यम से पानी का छिड़काव शामिल है। वायु गुणवत्ता में सुधार होने तक 24 घंटे पानी का छिड़काव करने की एक सुपर प्लान तैयार किया गया है। निर्माण विभाग को घरेलू कचरे और निर्माण सामग्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। धूल मुक्त सड़कें सुनिश्चित करने के लिए सड़कों और गलियों का स्थलीय निरीक्षण किया जाना चाहिए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।