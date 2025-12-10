Language
    गाजियाबाद में आठ दिन बाद प्रदूषण से थोड़ी राहत, लोनी की हवा अभी भी बेहद खराब

    By Rahul Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 10:57 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। हवा की गति बढ़ने से जिले के लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सोमवार को जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बेहद खराब से खराब श्रेणी में आ गया। वहीं, लोनी के लोगों को अभी राहत नहीं है। यहां की हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है।

    बीते आठ दिन से जिले की हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार थी। यानी एक्यूआई 300 से 400 के बीच बना हुआ था। अंतिम बार 30 नवंबर को एक्यूआई 300 से कम 256 दर्ज किया गया था। सोमवार को हवा की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। इससे वायु प्रदूषण में गिरावट आई है।

    यही कारण है कि एक्यूआई 286 के साथ खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। हालांकि अभी भी लोगों को खास राहत नहीं है। एक्यूआई 50 से कम होने पर ही लोगों को साफ हवा मिल पाती है। लोगों का कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण साफ हवा नहीं मिल पा रही है। अगर ठोस योजना बनाकर कार्रवाई होती तो काफी हद तक राहत मिल जाती।

    वसुंधरा का प्रदूषण मापक यंत्र रहा बंद 

    जिले में इंदिरापुरम, लोनी, संजय नगर व वसुंधरा में प्रदूषण मापक यंत्र लगाए गए हैं। सोमवार को वसुंधरा का प्रदूषण मापक यंत्र बंद रहा। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी कारणों से यंत्र बंद रहा है।

    लोनी का एक्यूआई 300 पार बरकरार 

    लोनी क्षेत्र सबसे अधिक प्रदूषित इलाकों में है। यहां प्रदूषण का मुख्य कारण अवैध फैक्ट्रियों का संचालन व सड़कों पर उड़ती धूल है। यही कारण है कि यहां का एक्यूआई 300 पार बरकरार है। अंतिम बार छह नवंबर को यहां का एक्यूआई खराब श्रेणी में रहा था। इसके बाद से बेहद खराब व गंभीर श्रेणी में बना हुआ है।

    एक्यूआई की स्थिति 

    • गाजियाबाद 286 
    • इंदिरापुरम 265 
    • लोनी 335 
    • संजय नगर 257 
    • वसुंधरा बंद 

     

     

    हवा की गति बढ़ने से प्रदूषण के स्तर में गिरावट आई है। सभी विभाग भी विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई कर रहे हैं। प्रदूषण बोर्ड इसकी निगरानी कर रहा है। इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भी भेजी जाती है।


    -अंकित सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड