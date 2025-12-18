कुंडल लूट में पकड़े गए सिपाही की दिल्ली पुलिस को भेजी रिपोर्ट, विभागीय कार्रवाई की सिफारिश

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में महिला से कुंडल लूट में पकड़े गए सिपाही की डीसीपी ट्रांस हिंडन ने दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट भेजी है। डीसीपी ने आरोपित सिपाही के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा है।

डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटील ने बताया कि शालीमार गार्डन क्षेत्र में महिला से बाइक सवार ने कुंडल लूट लिए थे। मौके पर एकत्र भीड़ ने आराेपित को पकड़ा था। उसकी पहचान दिल्ली पुलिस के सिपाही सौरभ चौधरी के रूप में हुई थी।