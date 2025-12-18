कुंडल लूट में पकड़े गए सिपाही की दिल्ली पुलिस को भेजी रिपोर्ट, विभागीय कार्रवाई की सिफारिश
गाजियाबाद में कुंडल लूट मामले में पकड़े गए सिपाही के खिलाफ दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट भेजी गई है। रिपोर्ट में आरोपित सिपाही के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में महिला से कुंडल लूट में पकड़े गए सिपाही की डीसीपी ट्रांस हिंडन ने दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट भेजी है। डीसीपी ने आरोपित सिपाही के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा है।
डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटील ने बताया कि शालीमार गार्डन क्षेत्र में महिला से बाइक सवार ने कुंडल लूट लिए थे। मौके पर एकत्र भीड़ ने आराेपित को पकड़ा था। उसकी पहचान दिल्ली पुलिस के सिपाही सौरभ चौधरी के रूप में हुई थी।
उन्होंने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर बुधवार को दिल्ली पुलिस को भेजी गई है। आरोपित सिपाही के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के लिए लिखा गया है।
