Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गाजियाबाद पुलिस ने 219 लोगों को दिया दीपावली का गिफ्ट, 90 लाख के खोए और चोरी मोबाइल लौटाए

    By Vinit Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 07:11 AM (IST)

    गाजियाबाद ग्रामीण पुलिस ने 219 लोगों को उनके खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन लौटाए, जिनकी कीमत लगभग 90 लाख रुपये है। डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि सेंट्रल इक्वीपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल पर शिकायतों के बाद पुलिस टीम ने ये बरामदगी की। फोन पाकर लोग खुश हुए और पुलिस को धन्यवाद दिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। ग्रामीण जोन पुलिस ने 219 लोगों को उनके खोए एवं चोरी हुए मोबाइल लौटाए हैं। शनिवार को पुलिस लाइन में डीसीपी ग्रामीण ने मोबाइल स्वामियों को उनके मोबाइल लौटाए। पुलिस का कहना है कि बरामद मोबाइल करीब 90 लाख रुपये कीमत के हैं। इनमें एक डेढ़ लाख रुपये का मोबाइल भी बरामद हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्रनाथ तिवारी के मुताबिक सेंट्रल इक्वीपमेंट आइडेंटीटी रजिस्टर पोर्टल पर ग्रामीण जोन के विभिन्न थानों पर मोबाइल चोरी व मोबाइल खोने आदि की शिकायत मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम ने कुल 219 मोबाइल फोन बरामद किए है। फोन पाने के बाद लोग बेहद खुश हुए और पुलिस को धन्यवाद दिया।

    ट्रोनिका सिटी थाने के 14, लोनी थाने के 15, अंकुर विहार थाने के 30 लोनी बार्डर थाने के 20, मसूरी थाने के 62, मुरादनगर थाने के 17, मोदीनगर थाने के 21, निवाड़ी थाने में 12, भोजपुर थाने के 28 मोबाइल बरामद कर लोगों को वापस दिए है।