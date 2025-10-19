गाजियाबाद पुलिस ने 219 लोगों को दिया दीपावली का गिफ्ट, 90 लाख के खोए और चोरी मोबाइल लौटाए

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। ग्रामीण जोन पुलिस ने 219 लोगों को उनके खोए एवं चोरी हुए मोबाइल लौटाए हैं। शनिवार को पुलिस लाइन में डीसीपी ग्रामीण ने मोबाइल स्वामियों को उनके मोबाइल लौटाए। पुलिस का कहना है कि बरामद मोबाइल करीब 90 लाख रुपये कीमत के हैं। इनमें एक डेढ़ लाख रुपये का मोबाइल भी बरामद हुआ है।

डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्रनाथ तिवारी के मुताबिक सेंट्रल इक्वीपमेंट आइडेंटीटी रजिस्टर पोर्टल पर ग्रामीण जोन के विभिन्न थानों पर मोबाइल चोरी व मोबाइल खोने आदि की शिकायत मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम ने कुल 219 मोबाइल फोन बरामद किए है। फोन पाने के बाद लोग बेहद खुश हुए और पुलिस को धन्यवाद दिया।