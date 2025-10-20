Ghaziabad News: पुलिस ने बाजारों में किया पैदल मार्च, डॉग स्क्वायड के जरिए की चेकिंग

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दीवाली पर पुलिस ने भीड़भाड़ भरे बाजार, बस अड्डा, माल और रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की। डाग स्क्वायड टीम ने माल, बाजारों समेत अन्य स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने भी बाजारों में गश्त कर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दीवाली पर शहर के बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इसे देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने पैदल गश्त बढ़ा दी है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी ने आरडीसी और कविनगर समेत अन्य स्थानों पर पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

डीसीपी ग्रामीण जोन सुरेंद्रनाथ तिवारी ने फोर्स के साथ लोनी, अंकुर विहार समेत अन्य स्थानों पर पैदल गश्त किया। एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय ने डाग स्क्वायड टीम के साथ सिहानी गेट क्षेत्र के बाजारों, मॉल, सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया। डॉग स्क्वाड टीम ने संदिग्ध वाहनों की भी चेकिंग की।