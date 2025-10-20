Ghaziabad News: पुलिस ने बाजारों में किया पैदल मार्च, डॉग स्क्वायड के जरिए की चेकिंग
गाजियाबाद में दीवाली के मौके पर पुलिस ने बाजारों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा जांच की। डॉग स्क्वायड टीम ने संदिग्ध वस्तुओं की तलाश में मॉल्स और बाजारों में चेकिंग अभियान चलाया। ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था का जायजा लिया और अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में पैदल गश्त करके सुरक्षा का जायजा लिया।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दीवाली पर पुलिस ने भीड़भाड़ भरे बाजार, बस अड्डा, माल और रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की। डाग स्क्वायड टीम ने माल, बाजारों समेत अन्य स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने भी बाजारों में गश्त कर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया।
दीवाली पर शहर के बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इसे देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने पैदल गश्त बढ़ा दी है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी ने आरडीसी और कविनगर समेत अन्य स्थानों पर पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
डीसीपी ग्रामीण जोन सुरेंद्रनाथ तिवारी ने फोर्स के साथ लोनी, अंकुर विहार समेत अन्य स्थानों पर पैदल गश्त किया। एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय ने डाग स्क्वायड टीम के साथ सिहानी गेट क्षेत्र के बाजारों, मॉल, सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया। डॉग स्क्वाड टीम ने संदिग्ध वाहनों की भी चेकिंग की।
एसीपी वेवसिटी प्रियाश्री पाल ने फोर्स के साथ क्रासिंग रिपब्लिक क्षेत्र के बाजारों और भीडभाड वाले स्थानों पर पैदल गश्त किया। एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी ने फोर्स के साथ घंटाघर, चौपला, बजरिया में गश्त कर स्थिति का जायजा लिया।
एडीसीपी ट्रैफिक सच्चिदानंद ने फोर्स के साथ प्रमुख बाजारों, अंबेडकर रोड, घंटाघर, रमते राम रोड, नवयुग मार्केट और इंदिरापुरम क्षेत्र के बाजारों में गश्त किया। इस दौरान सडक पर आड़े तिरछे खड़े वाहनों के चालान किए गए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।