गाजियाबाद में सर्दियों में बढ़ती है चोरी की घटनाएं, पुलिस आयुक्त ने दिए गश्त बढ़ाने के निर्देश

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पुलिस आयुक्त जे रविंदर गौड ने सर्दियों में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए रात में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने क्राइम मीटिंग में सभी अधिकारियों को छठ पूजा सकुशल कराने के लिए सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और ड्रोन से निगरानी के लिए भी कहा है।

पुलिस आफिस में हुई क्राइम मीटिंग में आयुक्त ने कहा कि सर्दियों में अंधेरा जल्दी होने के कारण चोरी, सेंधमारी एवं राहगीरों से लूट की घटनाएं बढ़ने की आशंका रहती है। इसलिए शाम के समय गश्त बढ़ाई जाए, पार्कों, सुनसान क्षेत्रों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए। रात्रिकालीन गश्त को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी थानों को कई सेक्टर्स में बांटते हुए प्रभावी चेकिंग एवं गश्त की जाए।

संवेदनशील क्षेत्रों में मोबाइल पेट्रोलिंग एवं विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाए। इस संबंध में सभी एसीपी, थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज व रात्रि अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। छठ पूजा पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर भी बैठक में चर्चा हुई। भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, ड्रोन निगरानी एवं सीसीटीवी कैमरों को चेक करने का निर्देश आयुक्त ने दिया।