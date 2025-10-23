गाजियाबाद में सर्दियों में बढ़ती है चोरी की घटनाएं, पुलिस आयुक्त ने दिए गश्त बढ़ाने के निर्देश
गाजियाबाद के पुलिस आयुक्त जे रविंदर गौड ने सर्दियों में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए रात में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। छठ पूजा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और ड्रोन से निगरानी रखने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने महिला सुरक्षा और पुलिस पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर भी जोर दिया।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पुलिस आयुक्त जे रविंदर गौड ने सर्दियों में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए रात में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने क्राइम मीटिंग में सभी अधिकारियों को छठ पूजा सकुशल कराने के लिए सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और ड्रोन से निगरानी के लिए भी कहा है।
पुलिस आफिस में हुई क्राइम मीटिंग में आयुक्त ने कहा कि सर्दियों में अंधेरा जल्दी होने के कारण चोरी, सेंधमारी एवं राहगीरों से लूट की घटनाएं बढ़ने की आशंका रहती है। इसलिए शाम के समय गश्त बढ़ाई जाए, पार्कों, सुनसान क्षेत्रों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए। रात्रिकालीन गश्त को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी थानों को कई सेक्टर्स में बांटते हुए प्रभावी चेकिंग एवं गश्त की जाए।
संवेदनशील क्षेत्रों में मोबाइल पेट्रोलिंग एवं विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाए। इस संबंध में सभी एसीपी, थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज व रात्रि अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। छठ पूजा पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर भी बैठक में चर्चा हुई। भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, ड्रोन निगरानी एवं सीसीटीवी कैमरों को चेक करने का निर्देश आयुक्त ने दिया।
महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने विशेष सतर्कता बरतने को कहा। सार्वजनिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों, बाजारों एवं कार्यस्थलों के आसपास पुलिस की उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। महिला हेल्पलाइन नंबरों के प्रचार-प्रसार पर भी बल दिया गया।
पुलिस पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए प्रत्येक थाना क्षेत्र में नियमित रूप से जन चौपाल, समुदायिक बैठकें एवं जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। जिनमें स्थानीय नागरिकों, व्यापारी संगठनों एवं सामाजिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में सभी व्यापारियों को अपने दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के लिए जागरुक किया जाये।
