एक साल में हुई चार हत्या गाजियाबाद पुलिस के लिए बनी पहेली, पर्दाफाश तो दूर दो मामलों में शव की शिनाख्त तक नहीं

विकास वर्मा, मोदीनगर। देहात जोन के मोदीनगर सर्किल में एक साल के भीतर हुई चार हत्या की घटनाएं पुलिस के लिए अनसुलझी पहेली बनी हुई है। दो मामलों में तो शिनाख्त तक नहीं हुई है। बाकि दो में आरोपितों के खिलाफ कोई साक्ष्य पुलिस को नहीं मिला है। चारों घटनाओं पर देहात एसओजी तक ने काम किया, लेकिन बदमाश पुलिस से एक कदम आगे निकले।

बदमाशों ने घटना के दौरान कोई ऐसा साक्ष्य नहीं छोड़ा, जिससे पुलिस उनतक पहुंच सके। हाइटेक पुलिसिंग का दावा करने वाली गाजियाबाद जिले की पुलिस घटनाओं में बेबस दिखी। चारों मामले हत्या की धाराओं में दर्ज हैं। अंदेशा है कि पुलिस कुछ ही समय में इन मुकदमों को फाइनल रिपोर्ट लगाकर बंद कर देगी।

हत्या कर खंजरपुर के खेत में फेंका महिला का शव 26 सितंबर 2024 को खंजरपुर गांव में ईख के खेत में महिला का शव मिला। शव क्षत-विक्षत हालत में था। मृतका की उम्र करीब 40 वर्ष थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई। चौकीदार की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। लेकिन घटना का पर्दाफाश तो दूर पुलिस अब महिला की शिनाख्त तक नहीं कर सकी है।

ट्रॉली बैग में मिला बच्चे का शव 17 दिसंबर 2024 की दोपहर निवाड़ी थाना क्षेत्र में गंगनहर किनारे सौंदा पुलिस चौकी के निकट एक बैंग में छह वर्षीय बच्चे का शव मिला। बच्चे के कपड़े उल्टी से सने थे। उनके बाये हाथ पर प्लास्टर लगा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। कुकर्म की आशंका के चलते सैंपल फारेसिंक लैब भेजा गया। अभी तक शव की शिनाख्त तक नहीं हो सकी है। हत्या का मुकदमा दर्ज है।

हत्या कर खेत में फेंका था मुस्तफा का शव 17 दिसंबर 2024 की दोपहर ही गांव सौंदा के ईख के खेत में युवक मुस्तफा का शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया। लेकिन अब तक घटना का पर्दाफाश नहीं हुआ है। पुलिस मामले में तमाम लोगों से पूछताछ कर चुकी है। तमाम एंगलों पर जांच गई। लेकिन अब तक पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली हैं।