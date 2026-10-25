गाजियाबाद में तीन गांजा तस्कर गिरफ्तार, पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक को लगी गोली

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान तीन गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है।

आरोपितों के कब्जे से 33 किलो गांजा, दो तमंचे, बिना नंबर प्लेट की एक स्कूटी बरामद हुई है। मुठभेड़ में एक आरोपित के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।

पुलिस की फायरिंग से एक आरोपी घायल

कार्यवाहक एसीपी कविनगर उपासना पांडेय के मुताबिक पुलिस टीम 16 मंजिला गोल चक्कर के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान स्कूटी पर सवार तीन संदिग्ध दुहाई रेलवे फाटक की ओर से आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो उन्होंने भागते हुए फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लगने से घायल हो गया।