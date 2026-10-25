गाजियाबाद में 17वीं मंजिल के एसी वेंट से गिरकर तीन साल के मासूम की मौत, परिवार में पसरा मातम

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। आदित्य वर्ल्ड सिटी स्थित सिटी अपार्टमेंट में रविवार शाम 17वीं मंजिल से गिरकर तीन साल के मासूम की मौत हो गई।

बच्चा फ्लैट में खेल रहा था। इसी दौरान वह खिड़की पर लगे एसी को हटाने के बाद खुले छोड़े गए वेंट से नीचे गिर गया। स्वजन उसे लेकर मणिपाल अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस को रात करीब पौने नौ बजे अस्पताल से हादसे की सूचना मिली।

17वीं मंजिल से गिरकर बच्चे की मौत पुलिस के अनुसार हादसा सिटी अपार्टमेंट स्थित 17वीं मंजिल पर अंशुल गोयल के फ्लैट में हुआ। बच्चे के पिता अंशिल गोयल ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा तीन साल का तीर्थ फ्लैट में खेल रहा था। खिड़की पर लगे विंडो एसी को हटाने के बाद एसी लगाने के लिए बना वेंट खुला हुआ था। खेलते समय बच्चा उसमें चला गया और 17वीं मंजिल से नीचे गिर गया।