'अब होगा साइकिल सत्याग्रह', गाजियाबाद में आयोजित कार्यक्रम पर रोक से नाराज अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। लोनी में साइकिल वितरण कार्यक्रम रद होने के बाद अखिलेश यादव ने भाजपा पर जवाबी हमला किया है। इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने नाराजगी जाहिर की है।

सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि 10वीं और 12वीं कक्षा में 75 प्रतिशत अंक हासिल करने वाली 1000 प्रतिभावान बेटियों को साइकिल वितरित करने के कार्यक्रम स्थल पर भाजपा के लोगों ने बुलडोजर चलवा दिया।

अखिलेश यादव ने किया ‘साइकिल सत्याग्रह’ का एलान

अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में कहा कि पीडीए के प्रहरी साइकिल वितरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। यदि कार्यक्रम आयोजित करने से रोका गया तो वे ‘साइकिल सत्याग्रह’ करते हुए घर-घर जाकर छात्राओं को साइकिल वितरित करेंगे।

उन्होंने भाजपा पर शिक्षा, शिक्षार्थियों और शिक्षकों के विरोध में काम करने का आरोप लगाया। साथ ही महिला विरोधी और पुरातनपंथी सोच रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की संकीर्ण मानसिकता में महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है।