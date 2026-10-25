गाजियाबाद में 12 घंटे में दो भीषण सड़क हादसे, टेंपो मालिक और बाइक सवार की मौत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शहर में 12 घंटे में हुए दो सड़क हादसे में एक मालवाहक टेंपो चालक और एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई।

बाइक सवार को शनिवार रात गुलधर नमो भारत स्टेशन के पास डंपर ने टक्कर मार दी, जबकि ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर रविवार तड़के अज्ञात वाहन ने मालवाहक टेंपो में टक्कर मार दी। हादसे में टेंपो मालिक की मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रुप से घायल हो गया।

अज्ञात वाहन की टक्कर से टेंपो मालिक की मौत पुलिस के मुताबिक हादसा रविवार तड़के करीब चार बजे ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर दादरी की ओर जाने वाले मार्ग पर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के कट से करीब एक किलोमीटर पहले हुआ। टक्कर के बाद टेंपो पलट गया। दोनों लोग केबिन में फंस गए।

हादसे में टेंपो मालिक बिजनौर के नहटौर स्थित गांव महमूदपुर निवासी 35 वर्षीय सतीश उर्फ सोनू की मौत हो गई, जबकि चालक नहटौर थानाक्षेत्र स्थित गांव फिरोजपुर निवासी 42 वर्षीय कौशल घायल हो गया। सूचना पर पहुंची मसूरी पुलिस ने हाईवे हेल्पलाइन की मदद से हाइड्रा के जरिए टेंपो को सीधा कराया ओर दोनों को बाहर निकालकर सीएचसी डासना पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने सतीश को मृत घोषित कर दिया। घायल चालक का उपचार कराया गया।