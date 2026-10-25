फतेहपुर के हेड कांस्टेबल पुष्पेंद्र बने मिसाल, 12 किमी दूर PET अभ्यर्थी को सेंटर तक पहुंचाया; एसपी से मिलेगा इनाम

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। चौराहे में वाहन चेकिंग के नाम पर शोषण, या नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई जैसी ख्याति वाली यातायात पुलिस के जवान ने मानवीय संवेदनशीलता की मिसाल पेश की।

पीईटी परीक्षा देने जिले पहुंची प्रयागराज की छात्रा प्रतिभा साहू को अपनी बाइक में बैठाकर 12 किलोमीटर दूर सेंटर में छोड़ा और परीक्षा का मौका प्रदान कराया। पुलिसिंग के इस मित्र चेहरे पर एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने न सिर्फ मुख्य आरक्षी पुष्पेंद्र सिंह की सराहना की बल्कि पांच हजार का पुरस्कार देने की घोषणा भी की है।

प्रयागराज के सिविल लाइन से पीईटी की परीक्षा देने के लिए जिले पहुंची प्रतिभा साहू का परीक्षा केंद्र राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बिंदकी में था। वह सुबह 9.05 बजे रोडवेज बस से चौडगरा में उतरी। यहां बिंदकी के लिए वाहन की तलाश करने लगी।