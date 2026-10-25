सेना से रिटायर्ड कैप्टन बब्बन राम ने 65 साल की उम्र में रचा इतिहास, नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीते तीन गोल्ड

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। रेवतीपुर क्षेत्र के रामपुर उर्फ साधोपुर निवासी सेना के रिटायर्ड कैप्टन बब्बन राम ने 65 प्लस आयु वर्ग में सोनभद्र में आयोजित चौथी नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन गोल्ड मेडल जीतकर जनपद का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी की लहर है। ग्रामीणों और खेल प्रेमियों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके प्रदर्शन को युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बताया।

बब्बन राम ने प्रतियोगिता में 100 मीटर बाधा दौड़, ट्रिपल जंप और डिस्कस थ्रो में हिस्सा लिया और तीनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। एक ही प्रतियोगिता में अलग-अलग तीन इवेंट में गोल्ड मेडल जीतना उनके अब तक के खेल जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बताया जा रहा है।