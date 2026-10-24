सिलाई मास्टर का बेटा पावर ग्रिड में बना जूनियर इंजीनियर, महराजगंज में पैतृक गांव पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत

संवाद सूत्र, महराजगंज। नैमुल्लाह अंसारी के बेटे गुलशन अंसारी का पावर ग्रिड शिकोहाबाद (एनआर-3) में जूनियर इंजीनियर पद पर चयन हुआ है।

पैतृक गांव पहुंचने पर परिजनों और ग्रामीणों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। दादा मुस्तफा अंसारी ने माला पहनाई, जबकि मां हबीबुन निशा ने गले लगाकर आशीर्वाद दिया।

सिलाई का काम कर परिवार चलाने वाले पिता ने सीमित आय के बावजूद बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। गुलशन ने महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक, गोरखपुर से डिप्लोमा किया।

उनके छोटे भाई सैयद अंसारी दिल्ली में सीपीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर हैं। इस उपलब्धि पर ब्लॉक प्रमुख वेद प्रकाश शुक्ला समेत कई लोगों ने शुभकामना दी है।

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