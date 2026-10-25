गाजियाबाद में डासना ROB पर रास्ता चौड़ा करने का काम शुरू, NH-9 पर ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में डासना आरओबी पर एनएच-9 से चढ़ने के लिए वाहन चालकों को जल्द सहूलियत मिलने की उम्मीद है। यहां आरओबी की रेलिंग तोड़कर रास्ता चौड़ा करने का काम शुरू कर दिया गया है।

इससे लालकुआं की तरफ से आने वाले वाहन चालक आरओबी के रास्ते हापुड़ रोड पर गोविंदपुरम की ओर आसानी से जा सकेंगे। यातायात पुलिस ने इस स्थान पर बार-बार लगने वाले जाम को देखते हुए एनएचएआइ से रास्ता तैयार कराने की मांग की थी।

एनएच-9 पर डासना अंडरपास के पास यातायात का दबाव अधिक रहता है। हापुड़ की तरफ से आने वाले वाहन शहर के अंदर गोविंदपुरम की ओर मुड़ते हैं। रास्ता नहीं मिलने से परेशानी वहीं, लालकुआं की तरफ से आने वाले वाहन चालकों को आरओबी पर चढ़ने के लिए पर्याप्त रास्ता नहीं मिलने से परेशानी होती है। शाम के व्यस्त समय में वाहनों की आवाजाही बढ़ने पर यहां अक्सर जाम लग जाता है। इससे वाहन चालकों को काफी देर तक फंसे रहना पड़ता है।