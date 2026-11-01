गाजियाबाद की सड़कों पर बेखौफ दौड़ रहे ओवरलोड तिपहिया वाहन, ऑटो और ई-रिक्शा की मनमानी से खतरे में यात्री

विनीत कुमार, गाजियाबाद। पुलिस ने बीते दिनों तिपहिया में आगे अतिरिक्त सीट लगाकर सवारी बैठाने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ अभियान चलाया था। इसके बावजूद शहर में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

ऑटो, टेंपो और ई-रिक्शा में क्षमता से अधिक सवारी बैठाकर चालक बेखौफ वाहन दौड़ा रहे हैं। यातायात पुलिस की मौजूदगी में भी नियमों का उल्लंघन जारी है। दैनिक जागरण ने शहर के कई स्थानों पर पड़ताल की तो हर जगह ओवरलोड तिपहिया दौड़ते मिले।

क्षमता से अधिक सवारी बैठा रहे चालक विजयनगर बाईपास से एनएच-नौ की ओर जाने वाले मार्ग पर तिपहिया चालकों की मनमानी साफ नजर आई। यहां ऑटो में क्षमता से अधिक सवारी बैठाकर चालक तेजी से वाहन दौड़ाते दिखे। एक ऑटो में आठ सवारियां बैठी थीं, जबकि उसमें केवल तीन सवारी बैठाने की क्षमता बताई गई। अतिरिक्त सवारियों के कारण यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है। इसके बावजूद चालक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। नियम की परवाह नहीं कर रहे चालक विजयनगर थाने के सामने भी तिपहिया चालकों की मनमानी पर अंकुश लगता नहीं दिख रहा है। ऐसा ही एक तिपहिया चालक कई सवारियां बैठाकर जाता हुआ नजर आया। थाने के सामने से गुजरते समय भी चालक को नियमों के उल्लंघन का डर नहीं दिखा। शहर में पहले अभियान चलाए जाने के बावजूद हालात में बदलाव नहीं आया है। ऐसे में यातायात पुलिस की नियमित निगरानी और प्रभावी कार्रवाई की जरूरत महसूस हो रही है।

यातायात नियमों की उड़ रही धज्जियां हापुड़ रोड स्थित पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय के सामने भी ओवरलोड ऑटो और ई-रिक्शा का संचालन पूरे दिन जारी रहता है। चालक क्षमता से अधिक सवारियां बैठाकर पुराने बस अड्डे और हापुड़ चुंगी की ओर जाते हैं।

पुलिस के प्रमुख कार्यालय के सामने ही यातायात नियमों का उल्लंघन होना कार्रवाई पर सवाल खड़े करता है। यहां से गुजरने वाले यात्रियों को भीड़भाड़ और असुरक्षित सफर का सामना करना पड़ता है। ऑटो चालकों की लापरवाही बन सकती है हादसों का कारण पुराना बस अड्डा चौराहे के पास तिपहिया वाहनों की भीड़ लगी रहती है। यहां ऑटो और ई-रिक्शा चालक अधिक सवारी बैठाने की होड़ में नियमों को ताक पर रख देते हैं।