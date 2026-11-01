गाजियाबाद के इन 11 स्थानों पर बिकेंगे पटाखे, दुकानदारों को सिर्फ तीन दिन बिक्री की अनुमति

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दीवाली पर पटाखों की बिक्री के लिए 11 स्थान तय किए गए हैं। पुलिस ने तीन दिन ही बिक्री के लिए निर्धारित किए हैं। खास बात यह है कि शनिवार को ही पुलिस ने आवेदन मांगे वही लाइसेंस के लिए आवेदन करने का आखिरी दिन भी था। ऐसे में कई लोग लाइसेंस के लिए आवेदन ही नहीं कर पाएं।

आवेदनों और अभिलेखों की जांच दो नवंबर को होगी, जबकि तीन नवंबर को अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। दुकानों पर पांच से सात नवंबर तक ही पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। इन स्थानों पर पटाखे बेचने की अनुमति पुलिस की ओर से सुरक्षा के लिहाज से रामलीला मैदान घंटाघर, कविनगर रामलीला मैदान और रामलीला मैदान सेक्टर-9 विजय नगर को चुना गया है। ट्रांस हिंडन में तीन स्थान और देहात क्षेत्र में पांच स्थान तय किए गए हैं।

इनमें ट्रांस हिंडन में इंदिरापुरम थाने के पीछे आवास विकास का मैदान, गोल पार्क रामलीला मैदान साहिबाबाद और टीला मोड़ क्षेत्र में आक्सी होम सोसायटी के पीछे खाली मैदान में बिक्री होगी। देहात में अंकुर विहार थानाक्षेत्र स्थित नगर पालिका मैदान गढ़ी कटैया, लोनी इंटर कालेज का मैदान, मोदीनगर में केएन मोदी मैदान और सारा रोड स्थित महर्षि इंटर कालेज मैदान में पटाखों की बिक्री होगी। मुरादनगर में रामलीला मैदान तय किया गया है।