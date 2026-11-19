जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जनगणना के द्वितीय चरण के तहत ऑनलाइन स्वगणना को शुरू हुए बुधवार को तीन दिन बीत गए। जिले में ऑनलाइन स्वगणना की गति धीमी है। 20.77 लाख घरों में से महज 1,942 घरों में रहने वाले परिवार द्वारा ऑनलाइन स्वगणना की गई है। स्वगणना में गति धीमी होने की एक वजह जागरूकता की कमी तो दूसरी वजह वेबसाइट की स्पीड कम होना बताया जा रहा है।

1,942 लोग ही अभी फाॅर्म सबमिट कर सके एडीएम एफआर अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि ऑनलाइन स्वगणना के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिले में आठ हजार से अधिक लोगों ने ऑनलाइन स्वगणना शुरू की है, इनमें से 1,942 लोग ही अभी फाॅर्म सबमिट कर सके हैं।