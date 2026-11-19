गाजियाबाद में ऑनलाइन स्वगणना की रफ्तार बेहद धीमी, 20.77 लाख घरों में सिर्फ 1,942 ने भरा फॉर्म
गाजियाबाद में जनगणना के द्वितीय चरण की ऑनलाइन स्वगणना की गति बेहद धीमी है। 20.77 लाख घरों में से केवल ...और पढ़ें
HighLights
गाजियाबाद में ऑनलाइन स्वगणना की रफ्तार बेहद धीमी दर्ज की गई।
कुल 20.77 लाख घरों में से सिर्फ 1,942 ने फॉर्म भरे।
जागरूकता की कमी और वेबसाइट की धीमी गति मुख्य बाधाएं।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जनगणना के द्वितीय चरण के तहत ऑनलाइन स्वगणना को शुरू हुए बुधवार को तीन दिन बीत गए। जिले में ऑनलाइन स्वगणना की गति धीमी है। 20.77 लाख घरों में से महज 1,942 घरों में रहने वाले परिवार द्वारा ऑनलाइन स्वगणना की गई है। स्वगणना में गति धीमी होने की एक वजह जागरूकता की कमी तो दूसरी वजह वेबसाइट की स्पीड कम होना बताया जा रहा है।
1,942 लोग ही अभी फाॅर्म सबमिट कर सके
एडीएम एफआर अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि ऑनलाइन स्वगणना के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिले में आठ हजार से अधिक लोगों ने ऑनलाइन स्वगणना शुरू की है, इनमें से 1,942 लोग ही अभी फाॅर्म सबमिट कर सके हैं।
उनके पास एसई आईडी आ चुकी है। ज्यादा से ज्यादा लोग स्वगणना कर सकें, इसके लिए प्रगणकों (घर-घर जाकर जानकारी जुटाने वाले कर्मी) को फील्ड में जाकर लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
एक नजर आंकड़ों पर...
|क्र.सं.
|क्षेत्र
|घरों की संख्या
|स्वगणना पूरी करने वाले घरों की संख्या
|1
|मोदीनगर तहसील ग्रामीण क्षेत्र
|1,96,143
|239
|2
|गाजियाबाद तहसील ग्रामीण क्षेत्र
|1,59,424
|150
|3
|लोनी तहसील ग्रामीण क्षेत्र
|3,50,246
|114
|4
|पतला नगर पंचायत
|2,383
|2
|5
|निवाड़ी नगर पंचायत
|2,698
|0
|6
|डासना नगर पंचायत
|10,238
|19
|7
|फरीदनगर नगर पंचायत
|3,756
|6
|8
|मुरादनगर नगर पालिका
|40,393
|42
|9
|मोदीनगर नगर पालिका
|64,640
|131
|10
|खोड़ा मकनपुर नगर पालिका
|93,075
|34
|11
|लोनी नगर पालिका
|3,12,026
|83
|12
|गाजियाबाद नगर निगम
|8,42,703
|1,122
|कुल
|20,77,725
|1,942
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