आशुतोष गुप्ता, साहिबाबाद। कौशांबी थाना क्षेत्र के वैशाली में एक अधिवक्ता को इंटरनेट मीडिया के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर जेल भिजवाने की धमकी देने का मामला सामने आया है।

आरोप है कि आरोपित ने उनकी दिवंगत मां, पिता और एक चिकित्सक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

चिकित्सक पर लगे गंभीर आरोप..

वैशाली निवासी अभिषेक बैनर्जी ने बताया कि 19 अक्टूबर को इंटरनेट मीडिया के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म से उन्हें दो मैसेज मिले। मैसेज में उनकी दिवंगत मां का जिक्र करते हुए पिता और एक चिकित्सक पर गंभीर आरोप लगाए गए थे।