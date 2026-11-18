संवाद सूत्र, लखनऊ। बाजारखाला के ऐशबाग स्थित तिलकनगर में मलका कर्बला के पीछे खाली जमीन पर बनी झोपड़ियों में बुधवार शाम आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास की झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग से करीब 18 झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। धुएं का गुबार करीब पांच किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। चार दमकल गाड़ियों ने करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, आग अब्बास अली की झोपड़ी की दीवार के पास से शुरू हुई। कुछ ही देर में लपटें आसपास की झोपड़ियों तक पहुंच गईं। शहजहां अली, आमिर हुसैन, अल्ताफ, ताज हुसैन, मैनुल, जैरूल, अजहर, समीर हुसैन, चनवर अली, सुमेद अली, शरबत अली, रूखसाना बानो, मोहम्मद अमान, समद अली, इमरान, असलम और तर्रार हुसैन की झोपड़ियां जल गईं। सलमान, सादिक अली और जमाल का कबाड़ भी जल गया।

लैपटॉप जला, रोते हुए बोली- अब कैसे करूंगी पढ़ाई आग में तर्रार हुसैन की बेटी रोशनी का लैपटाप भी जल गया। उसका रो-रोकर बुरा हाल था। वह बार-बार यही कह रही थी कि समय पर दमकल की गाड़ियां पहुंच जातीं तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। रोशनी ने बताया कि घर की पूरी गृहस्थी और जरूरी सामान के साथ उसका लैपटाप भी जल गया। अब वह पढ़ाई कैसे करेगी। स्थानीय पार्षद राजीव बाजपेयी ने उसे और झोपड़ियों में रहकर पढ़ाई करने वाले अन्य बच्चों की मदद का आश्वासन दिया।

विधायक ने राहत और मुआवजे की मांग की मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविदास मेहरोत्रा मौके पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से फोन पर बात कर बिजली की व्यवस्था, खाने-पीने का सामान और टेंट लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकार से अग्निपीड़ित परिवारों को 25-25 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की।