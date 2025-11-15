सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल से मोबाइल लूटने वाला कुख्यात बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, साथियों की तलाश में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। कौशांबी पुलिस एनसीआर में बाइक से घूमकर राहगीरों से लूटपाट करनेे वाले बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। आरोपित के पास से पुलिस ने दिल्ली से चोरी बाइक, तमंचा, कारतूस व लूटे गए दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

पकड़े गए बदमाश ने कौशांबी क्षेत्र में आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल से मोबाइल फोन लूटा था। बदमाश पर दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस पूछताछ के आधार पर इसके अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि पकड़े गए बदमाश की पहचान दिल्ली सीलमपुर निवासी फैसल उर्फ फैजान के रूप में हुई है। एसीपी ने बताया कि कौशांबी पुलिस यूपी गेट से सीमांत विहार की तरफ जाने वाले मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक काले रंग की स्कूटी पर एक संदिग्ध आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो उसने स्कूटी मोड़कर भागने का प्रयास किया।

घेराबंदी करने पर चला दी गोली कुछ दूरी पर उसकी स्कूटी अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई। पुलिसकर्मियों ने उसकी घेराबंदी की तो आरोपित ने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि यह स्कूटी उसने दिल्ली से चोरी की थी। एसीपी ने बताया कि बदमाश ने दो नवंबर को गुरुग्राम निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल सिद्धार्थ सामंत से ईडीएम माल के पास मोबाइल फोन लूट लिया था।