गाजियाबाद में 700 बेसहारा लोगों को मिलेंगी घर जैसी सुविधाएं, गर्म बिस्तर-टॉयलेट-LED के साथ-साथ सुरक्षा इंतजाम

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नगर निगम ने शहर के 22 रैन बसेरों में 700 से ज़्यादा लोगों के रहने का इंतज़ाम किया है। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के निर्देश पर बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरों का संचालन किया गया है। साफ़-सफ़ाई, सही रोशनी, पीने का पानी, गर्म बिस्तर, बाथरूम, टॉयलेट, LED के साथ-साथ सुरक्षा इंतजाम के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात किए गए हैं।

बेसहारा लोगों को बसेरों में घर जैसी सुविधाएँ मिल रही हैं, जिसकी वजह से बढ़ती ठंड में बेसहारा लोग निगम के बसेरों में पनाह ले रहे हैं। निगम की तरफ़ से 15 पक्के बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। इनमें नसीरपुर गेट, नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, कम्युनिटी सेंटर कौशांबी, डीएलएफ कॉलोनी मोहन नगर, कम्युनिटी सेंटर लाजपत नगर, मधुबन कूलर फैक्ट्री मालीवाड़ा चौक, कम्युनिटी सेंटर लाल क्वार्टर लोहिया नगर, संतोष हॉस्पिटल के सामने पुराना बस स्टैंड, सेक्टर 11बी ब्लॉक प्रताप विहार विजय नगर, रेड मॉल के पीछे नया बस स्टैंड, अर्थला जीटी रोड, घूकना सैंड मार्केट के पास, इंदिरापुरम मकनपुर, सुदामा पुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी सेक्टर 23 संजय नगर शामिल हैं।

सात रैन बसेरों की अस्थाई व्यवस्था भी की जा रही है। कौशांबी में पैसिफिक मॉल के सामने, मोहन नगर चौराहे पर रोडवेज बस स्टैंड के सामने, रेलवे स्टेशन रोड साहिबाबाद पर, हापुड़ रोड कविनगर फ्लाईओवर के नीचे, पुराना रेलवे स्टेशन गाजियाबाद, कौशांबी बस स्टैंड के अंदर और मिर्जापुर विजय नगर में अस्थाई बसेरा बनाने का काम चल रहा है। रोज़ाना रास्ते तय किए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर पानी का छिड़काव और धूल हटाने का काम किया जा रहा है।