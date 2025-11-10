Ghaziabad News: आज महिला ट्रैफिककर्मियों के जिम्मे होगा हापुड़ चुंगी चौराहा, 10 सिपाही संभालेंगी जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शहर का प्रमुख चौराहा हापुड़ चुंगी सोमवार को महिला ट्रैफिक सिपाहियों के जिम्मे होगा। ट्रैफिक पुलिस में 10 महिला सिपाहियों को ट्रेनिंग दिलाकर पहली बार चौराहे पर यातायात संचालन की जिम्मेदारी दी जा रही है। सुबह से शाम तक सप्ताह के पहले कामकाजी दिन महिला ट्रैफिककर्मी ही चौराहे पर यातायात व्यवस्था संभालेंगी। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी के मुताबिक कुछ दिन पूर्व 10 महिला सिपाहियों को यातायात पुलिस में तैनात किया गया है। उन्हें ट्रेनिंग भी दिलाई गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तय किया गया है कि मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला ट्रैफिकर्मियों से चौराहे पर ट्रैफिक का संचालन कराया जाए। शुरुआत हापुड़ चुंगी चौराहे से की जा रही है। आने वाले दिनों में ऐसे ही शहर के प्रमुख चौराहों पर इन महिला ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इनमें चौधरी मोड़ चौराहा, मोहननगर चौराहा, यूपी गेट समेत अन्य चौराहे शामिल हैं।

मुख्य मार्गों पर गलत दिशा में दौड़ रहे वाहन, हर दिन बढ़ रहा हादसों का खतरा शहर के मुख्य मार्गों पर गलत दिशा में वाहन चलाने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। जीटी रोड, हापुड़ रोड और राजनगर एक्सटेंशन जैसे व्यस्त मार्गों पर रोजाना दर्जनों वाहन चालक नियमों की अनदेखी करते हुए गलत दिशा में तेज रफ्तार से चलते देखे जा सकते हैं। इससे न केवल जाम की स्थिति बनती है, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है।