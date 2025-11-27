Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ghaziabad News: शादी समारोह में गया था परिवार, लौटा था फंदे से झूलती मिली युवक की लाश

    By Vinit Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 12:08 PM (IST)

    गाजियाबाद में एक परिवार शादी में गया था, लौटने पर घर में युवक का शव फांसी पर लटका मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। परिवार सदमे में है, और पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस जांच में जुटी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नंदग्राम थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। 25 वर्षीय वतन राणा नामक युवक सोमवार शाम अपने घर में फंदे पर लटका मिला। स्वजन ने इसे आत्महत्या न मानते हुए हत्या का आरोप लगाया है और युवक के साथ दिनभर मौजूद रहे दोस्तों पर संदेह जताया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के मुताबिक सोमवार को वतन के स्वजन शादी में गए थे और वह घर पर अकेला था। इसी दौरान उसके कुछ दोस्त घर पर आए और कई घंटों तक वहीं रुके रहे। स्वजन का आरोप है कि इसी बीच युवक की एक युवती से विवाद भी हुआ था, जिसके बाद सभी दोस्त घर से चले गए। शाम करीब छह बजे पड़ोसियों ने वतन के कमरे का दरवाजा बंद देखा।

    आवाज देने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर उन्होंने खिड़की से झांककर देखा तो वतन फंदे पर लटका मिला, जबकि कमरे की कुंडी बाहर से बंद थी। तुरंत उसे नीचे उतारकर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। स्वजन का कहना है कि यदि घटना आत्महत्या होती तो कमरे की कुंडी बाहर से बंद नहीं होती। उनका आरोप है कि युवक की हत्या कर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है।

    उन्होंने वतन के दोस्तों और उससे विवाद करने वाली युवती के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय का कहना है कि पीएम रिपोर्ट से मौत की सही वजह का पता चलेगा। पीएम रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच की जाएगी।