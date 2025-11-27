Ghaziabad News: शादी समारोह में गया था परिवार, लौटा था फंदे से झूलती मिली युवक की लाश

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नंदग्राम थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। 25 वर्षीय वतन राणा नामक युवक सोमवार शाम अपने घर में फंदे पर लटका मिला। स्वजन ने इसे आत्महत्या न मानते हुए हत्या का आरोप लगाया है और युवक के साथ दिनभर मौजूद रहे दोस्तों पर संदेह जताया है।

जानकारी के मुताबिक सोमवार को वतन के स्वजन शादी में गए थे और वह घर पर अकेला था। इसी दौरान उसके कुछ दोस्त घर पर आए और कई घंटों तक वहीं रुके रहे। स्वजन का आरोप है कि इसी बीच युवक की एक युवती से विवाद भी हुआ था, जिसके बाद सभी दोस्त घर से चले गए। शाम करीब छह बजे पड़ोसियों ने वतन के कमरे का दरवाजा बंद देखा।

आवाज देने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर उन्होंने खिड़की से झांककर देखा तो वतन फंदे पर लटका मिला, जबकि कमरे की कुंडी बाहर से बंद थी। तुरंत उसे नीचे उतारकर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। स्वजन का कहना है कि यदि घटना आत्महत्या होती तो कमरे की कुंडी बाहर से बंद नहीं होती। उनका आरोप है कि युवक की हत्या कर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है।