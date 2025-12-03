Ghaziabad News: साहब... हमारे मकान को भी जल्द मिले पहचान, 10 सेक्टरों में बांटा गया खोड़ा

जागरण संवाददाता, खोड़ा। मकानों को पहचान देने के लिए खोड़ा को 10 सेक्टरों में बांटा गया है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे मकान हैं जिन्हें अभी तक पहचान नहीं मिल सकी है। लोग खोड़ा नगर पालिका से लगातार मकानों को पहचान देने की मांग कर रहे हैं।

लोगों का कहना है कि अगर मकान की एक पहचान होगी तो किसी को भी घर तक आने में परेशानी नहीं होगी। लोग आसानी से घर तक आ जा सकेंगे। अभी तक रिश्तेदारों को बुलाने में यह डर रहता है कि वह घर तक पहुंच पाएंगे या नहीं। कई बार उन्हें मुख्य सड़कों पर जाकर ही लाना होता है।