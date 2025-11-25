Ghaziabad News: फोरेंसिक जांच में महिला पार्षद की कार में गोली लगने की नहीं हुई पुष्टि, लगाया था फायरिंग का आरोप

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। भाजपा पार्षद शीतल देओल की कार पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस को फोरेंसिक रिपोर्ट मिल गई है। रिपोर्ट में गोली से कार का शीशा टूटने की पुष्टि नहीं हो पाई है। पार्षद ने 29 अक्टूबर की रात कमला नेहरू नगर में फायरिंग का आरोप लगाते हुए मधुबन बापूधाम थाने में केस दर्ज कराया था।

पार्षद शीतल देओल ने 29 अक्टूबर की रात आरोप लगाया कि वह कार से अपने घर जा रही थी। इस दौरान जब वह मधुबन-बापूधाम थाना क्षेत्र में बाइक सवार दो लोगों ने उनकी कार पर फायरिंग कर दी, जिससे उनकी कार का शीशा टूट गया। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की।

भाजपाइयों ने पुलिस से शीघ्र हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली, लेकिन जिस स्थान पर घटना बताई गई। वहां कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं पाया गया।