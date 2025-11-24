Language
    गाजियाबाद में अब व्यावसायिक भवनों पर भी यूजर चार्ज! नगर आयुक्त ने अधिकारियों को वसूली बढ़ाने के दिए आदेश

    By Hasin Shahjama Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 07:44 PM (IST)

    गाजियाबाद नगर निगम अब व्यावसायिक भवनों से भी यूजर चार्ज वसूलेगा। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने अधिकारियों को वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए। पिछले वर्ष मार्च में 5.19 करोड़ रुपये वसूले गए थे, जबकि इस वर्ष नवंबर में 6.58 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। वसुंधरा जोन सबसे आगे और विजय नगर जोन सबसे पीछे रहा। अधिकारियों को मॉनिटरिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

    जोनल प्रभारी और मुख्य कर निर्धारण अधिकारी से यूजर चार्ज वसूली बढ़ाने के निर्देश। 

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नगर निगम कार्यालय में नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने जोनल प्रभारी और मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के साथ बैठक कर यूजर चार्ज वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने व्यसायिक भवनों से भी यूजर चार्ज वसूलने के निर्देश दिए। अभी तक केवल आवासीय भवनों से ही यूजर चार्ज वसूला जा रहा है।

    नगर निगम द्वारा पिछले वर्ष मार्च में पांच करोड़ 19 लाख रुपये यूजर चार्ज के रूप में वसूले गए थे। इस बार नवंबर के अंतिम सप्ताह में छह करोड़ 58 लाख की यूजर चार्ज वसूल किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष यूजर चार्ज में इजाफा हुआ है। यूजर चार्ज के रूप में वसुंधरा जोन द्वारा दो करोड़ 41 लाख, कवि नगर जोन द्वारा एक करोड़ 63 लाख, सिटी जोन द्वारा 97 लाख, मोहन नगर द्वारा 82 लाख, विजय नगर द्वारा 74 लाख की वसूली की गई।

    यूजर चार्ज वसूलने में वसुंधरा जोन सबसे आगे रहा जबकि विजय नगर जोन सबसे पीछे रहा है। नगर आयुक्त द्वारा अधिकारियों के साथ कार्य योजना बनाई। उन्हाेंने मुख्य कर निर्धारण अधिकारी को जोनल स्तर पर मानिटरिंग बढ़ाने के निर्देश दिए।

    आवासीय भवन के अलावा व्यवसाायिक भवनों को भी यूजर चार्ज अभियान में शामिल करने के निर्देश दिए। इस मौके पर मुख्य कर निर्धारण अधिकारी एसके राय, विजयनगर जोनल प्रभारी अमरनाथ, मोहन नगर जोनल प्रभारी सुशील प्रताप सिंह, जोनल प्रभारी सिटी जोन आरपी सिंह आदि मौजूद रहे।