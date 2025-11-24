गाजियाबाद में अब व्यावसायिक भवनों पर भी यूजर चार्ज! नगर आयुक्त ने अधिकारियों को वसूली बढ़ाने के दिए आदेश

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नगर निगम कार्यालय में नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने जोनल प्रभारी और मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के साथ बैठक कर यूजर चार्ज वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने व्यसायिक भवनों से भी यूजर चार्ज वसूलने के निर्देश दिए। अभी तक केवल आवासीय भवनों से ही यूजर चार्ज वसूला जा रहा है।



नगर निगम द्वारा पिछले वर्ष मार्च में पांच करोड़ 19 लाख रुपये यूजर चार्ज के रूप में वसूले गए थे। इस बार नवंबर के अंतिम सप्ताह में छह करोड़ 58 लाख की यूजर चार्ज वसूल किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष यूजर चार्ज में इजाफा हुआ है। यूजर चार्ज के रूप में वसुंधरा जोन द्वारा दो करोड़ 41 लाख, कवि नगर जोन द्वारा एक करोड़ 63 लाख, सिटी जोन द्वारा 97 लाख, मोहन नगर द्वारा 82 लाख, विजय नगर द्वारा 74 लाख की वसूली की गई।