पानी बचाने में नगर निगम को मिला देश में पांचवां स्थान, यूपी में दूसरे स्थान पर रहा गाजियाबाद नगर निगम

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पानी बचाने में नगर निगम गाजियाबाद ने देश में पांचवां स्थान प्राप्त किया है। जबकि प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आवास एवं शहरी मंत्रालय भारत सरकार ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर दो करोड़ रुपये का पुरस्कार देने को घोषणा की।

नगर निगम जलकल विभाग द्वारा 11406 जल संचय संयंत्र बनाए गए हैं। निगम ने तालाबों का जीर्णोद्धार किया है। जन सहभागिता से शहर लोगों को जल संचय के प्रति जागरूक किया गया। नगर निगम द्वारा पार्को में वर्षा जल संचय संयंत्र स्थापित किए हैं।