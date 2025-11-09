Ghaziabad News: आशु शर्मा मर्डर केस में आकाश को कोर्ट से नहीं मिली राहत, चलेगा हत्या का मुकदमा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में एक फरवरी को हुई आशु शर्मा की हत्या के आरोपित आकाश उर्फ विशाल को राहत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपित की ओर से दायर की गई उन्मोचन याचिका को खारिज कर दिया।



आशु अपने परिचितों के साथ बैठा हुआ था। इस दौरान उसका विवाद हो गया। आरोप है कि आकाश ने गुस्से में ईंट से आशु के चेहरे पर वार किया। गंभीर रूप से घायल आशु को पहले जिला एमएमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने जांच में घटनास्थल से ईंट बरामद कर की थी।

चश्मदीद गवाहों से पुष्टि हुई कि झगड़े के दौरान आकाश ने वार किया था। मेडिकल रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर चार चोट के निशान मिले थे। आरोपित के अधिवक्ता ने उन्मोचन याचिका दायर की थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील देते हुए कहा कि यह हत्या नहीं बल्कि अचानक हुई झड़प का नतीजा था। उन्होंने तर्क दिया कि मृतक और आरोपित के बीच कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी।