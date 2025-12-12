Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देश के 245 शहरों में गाजियाबाद प्रदूषण के मामले में फिर नंबर वन, दूसरे और तीसरे नंबर पर यूपी के ही दो जिले

    By Shobhit Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 10:09 AM (IST)

    गाजियाबाद देश के 245 शहरों की सूची में फिर से पहले स्थान पर आ गया है, जहां का एक्यूआई 343 दर्ज किया गया। मेरठ और मुजफ्फरनगर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्था ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रदूषण में उतार-चढ़ाव के बीच गाजियाबाद देश के 245 शहरों की सूची में फिर से पहले स्थान पर आ गया है।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। प्रदूषण में उतार-चढ़ाव के बीच गाजियाबाद देश के 245 शहरों की सूची में फिर से पहले स्थान पर आ गया है। बृहस्पतिवार को गाजियाबाद का एक्यूआई 343 दर्ज किया गया। दूसरे नंबर पर मेरठ 342 और तीसरे पर 338 एक्यूआइ के साथ मुजफ्फरनगर रहा। हवा का स्तर बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। लोनी में तीन सौ के आसपास बना एक्यूआइ भी 400 के पार पहुंच गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में लगातार प्रयास के बाद भी प्रदूषण बढ़ा रहा। सुबह के समय धुंध की चादर में कई इलाके घिरे दिखे। लोगों में खांसी की परेशानी भी प्रदूषण के चलते बढ़ रही है। बुधवार को हवा चलने से जिले का प्रदूषण कुछ कम हुआ था लेकिन बृहस्पतिवार को फिर हालत बेकाबू दिखे। गाजियाबाद के अलावा चारों स्टेशन का एक्यूआई तीन सौ से ऊपर दर्ज किया गया। लोनी में 407 एक्यूआइ होने से हालत गंभीर दिख रहे हैं।

    वसुंधरा में भी कुछ ऐसा ही हाल बना हुआ है। बुधवार को वसुंधरा में 294 एक्यूआइ था, जो बृहस्पतिवार को 344 पर पहुंच गया। यहां पहले भी एक्यूआइ में मामूली उतार-चढ़ाव दिख रहा था और एक्यूआइ 300 के आसपास बना हुआ था।

    क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि सभी विभागों को सख्ती से ग्रेप के नियमों का पालन कराने के लिए कहा गया है। विभाग स्तर पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसकी रिपोर्ट प्रतिदिन जिला प्रशासन को भेजी जाती है। लोनी में अवैध फैक्ट्रियों पर कार्रवाई जारी है। कूड़ा जलाने की घटनाओं को रोकनूे के लिए नगर पालिका को कहा गया है।

    • गाजियाबाद का एक्यूआई- 343
    • इंदिरापुरम-307
    • लोनी- 407
    • संजयनगर-313
    • वसुंधरा-344