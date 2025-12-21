गाजियाबाद में स्कूल गेट पर 10वीं की छात्रा से छेड़छाड़, दो नाबालिगों के खिलाफ केस दर्ज

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सिहानी गेट थानाक्षेत्र स्थित एक स्कूल में पढ़ने वाली 10वीं कक्षा की छात्रा अपनी मां के साथ शनिवार को थाने पहुंची और अपने ही सहपाठी व उसके दोस्त पर लगातार मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। शिकायत पर पुलिस ने दोनों नाबालिग के खिलाफ केस दर्ज किया है।

छात्रा ने पुलिस को बताया कि उसकी कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्र अपने दोस्त के साथ मिलकर रोजाना स्कूल गेट के आसपास खड़ा रहता है। स्कूल आते-जाते समय दोनों उस पर फब्तियां कसते हैं और दोस्ती करने के लिए परेशान करते हैं। कई बार विरोध करने के बावजूद उनकी हरकतें नहीं रुकीं।

पीड़िता की मां ने थाने में लिखित शिकायत देकर आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने तत्काल संज्ञान लिया। एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय ने बताया कि छात्रा की मां की शिकायत पर मामले की जांच जारी है।

कामगार पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया एक अन्य मामले में कोतवाली क्षेत्र निवासी महिला ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि कुछ दिन पूर्व मेरठ में रहने वाला युवक उनके घर टाइल्स-पत्थर लगाने का काम करने आया। काम करने के दौरान उसने उनकी बेटी का मोबाइल नंबर ले लिया। मोबाइल पर उनकी 17 वर्षीय बेटी को बताया कि आपराधिक किस्म का व्यक्ति है और उसके परिवार को जान से मार सकता है।

किशोरी भयभीत हो गई और युवक ने उसके साथ अश्लील हरकत की और वीडियो बना लिया। आरोपित ने टाइल्स-पत्थर का काम खत्म होने पर किशोरी की वीडियो प्रसारित कर दी। एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी ने बताया कि किशोरी की मां की शिकायत पर आरोपित मेरठ निवासी जुएब उर्फ अरमान के खिलाफ केस दर्ज कर जांच कराई जा रही है। आरोपित को गिरफ्तार करेंगे।

पूर्व मैनेजर पर पीछा करने का आरोप उधर, सर्वोदय नगर निवासी रमेश कुमार ने बताया कि उनका डासना में बाइक का शोरूम है। उनकी कंपनी में मैनेजर के पद पर काम कर चुके कृष्ण कुमार ने उनके शोरूम से थोड़ी दूरी पर नियमों के विपरीत जाकर अपना शोरूम खोल दिया है। इसके संबंध में मामले की शिकायत उन्होंने कंपनी में की थी।