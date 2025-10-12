Language
    गाजियाबाद के जिला महिला अस्पताल में गर्भवती से की छेड़छाड़, महिलाओं ने आरोपी व्यक्ति को जमकर पीटा 

    By Madan Panchal Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 07:52 AM (IST)

    गाजियाबाद के जिला महिला अस्पताल में एक गर्भवती महिला से छेड़छाड़ की घटना हुई। अस्पताल में मौजूद महिलाओं ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद के जिला महिला अस्पताल में बाहरी व्यक्ति ने बीपी जांच के बहाने एक गर्भवती से छेड़छाड कर दी। महिला ने व्यक्ति की जमकर धुनाई कर दी। मारपीट का नजारा देखकर अन्य महिलाओं ने भी खूब हाथ साफ किये। बाद में महिला ने सुरक्षा गार्ड को मौखिक शिकायत करके जांच की मांग उठाई ।

    स्त्री रोग विशेषज्ञ का निजी चालक ओपीडी में कर रहा था बीपी जांच

    यह घटना तब हुई जब शासन स्तर से गठित कायाकल्प अवार्ड की अस्पताल में टीम राउंड कर रही थी। पता चला है कि महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति अस्पताल में तैनात एक स्त्री रोग विशेषज्ञ का निजी कार चालक है। यह कार चालक ओपीडी में बैठकर बीपी जांच कर रहा था। इस संबंध में कार्यवाहक सीएमएस डा.अभिषेक त्रिपाठी का कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं आया है।

    यदि ऐसा हुआ है तो प्रकरण की जांच कराते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी। उधर महिला ने आरोप लगाया है कि बीपी जांच करने के बाद उक्त बाहरी व्यक्ति ने कमरा नंबर सात में छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ के समय जांच करने वाली महिला स्वास्थ्यकर्मी अपनी सीट से गायब थी। उनका आरोप यह भी है कि बीपी जांच कक्ष में महिला स्वास्थ्यकर्मी ही जांच कर सकती हैं। ऐसे में बाहरी व्यक्ति का जांच करना ही जांच का विषय है।

    कुछ स्वास्थ्यकर्मी इस पूरे प्रकरण को छिपाने में लगे रहे। सुरक्षा गार्ड ने उक्त महिला को यह तक आश्वासन देकर घर भेज दिया कि बाहरी व्यक्ति दोबारा जांच के लिए कक्ष में नहीं बैठेगा। महिला का कहना है कि इसकी लिखित शिकायत करुंगी। पता चला है कि उक्त कार चालक आए दिन किसी न किसी कक्ष में बैठकर अस्पताल का काम करता है।