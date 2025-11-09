Language
    गाजियाबाद: मॉडल शॉप में शराब मिलावट का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार

    Updated: Sun, 09 Nov 2025 06:27 AM (IST)

    गाजियाबाद में एक मॉडल शॉप के कर्मचारी चंडीगढ़ से लाई गई सस्ती शराब को ब्रांडेड शराब में मिलाकर बेच रहे थे। आबकारी विभाग ने छापा मारकर तीन आरोपियों और एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। मौके से भारी मात्रा में शराब और नकली ढक्कन बरामद हुए हैं। लाइसेंस धारक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शास्त्रीनगर के कार्टे चौक स्थित एक मॉडल शॉप के तीन कर्मचारी दुकान और कैंटीन में चंडीगढ़ से आयातित सस्ती शराब को एक नामी कंपनी की शराब में मिलाकर बेच रहे थे। आबकारी विभाग ने शुक्रवार रात दुकान पर छापा मारकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

    मौके से 1,000 से अधिक खाली और भरी बोतलें और ढक्कन बरामद किए गए। एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। आबकारी विभाग ने कविनगर थाने में लाइसेंसधारक और छह अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

    जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार सिंह के अनुसार, शुक्रवार सुबह आबकारी विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए हापुड़ टोल प्लाजा के पास स्कूटर सवार मेरठ के चंद्रलोक कॉलोनी निवासी प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया। आरोपी दूसरे राज्यों से शराब और बोतलों के ढक्कन लेकर शास्त्रीनगर के कार्टे चौक स्थित मॉडल शॉप जा रहा था।

    उसने बताया कि वह मॉडल शॉप को हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में बनी शराब सप्लाई करता है, जहां खाली बोतलों में शराब भरकर फर्जी ग्राहकों को बेची जाती है। टीम ने एक मॉडल शॉप पर छापा मारा, जहां महंगी ब्रांडेड बोतलों में दूसरे राज्यों की शराब बरामद हुई। दुकान के ऊपर बने कमरे में सेल्समैन कुलदीप निवासी चुरू, राजस्थान, भानु प्रताप सिंह निवासी हरिहरपुर, प्रतापगढ़ और नवी हुसैन निवासी नूरपुर पिनौनी, बदायूं को पकड़ा गया।

    पूछताछ में तस्कर प्रदीप शर्मा ने बताया कि मेरठ जिले के भूमिया का पुल निवासी दिलावर सैनी उसे दूसरे राज्यों से शराब और ढक्कन सप्लाई करता है। दिलावर सैनी शराब तस्कर है और कई बार जेल जा चुका है। टीम ने मौके से विभिन्न वजन क्षमता की 1000 से अधिक खाली और भरी बोतलें बरामद कीं। इसके अलावा नामी ब्रांडों के 821 नकली ढक्कन भी बरामद किए गए।

    आबकारी निरीक्षक कीर्ति सिंह ने कविनगर थाने में तस्कर प्रदीप शर्मा, दिलावर सैनी, सेल्समैन कुलदीप, भानु प्रताप सिंह और नवी हुसैन के साथ ही मॉडल शॉप की लाइसेंस धारक पल्लवी राय निवासी पटियाला, पंजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। 

    आबकारी विभाग ने लाइसेंस रद्द 

    जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार सिंह का कहना है कि पल्लवी राय का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अगले 14 दिनों तक आबकारी विभाग दुकान का दैनिक संचालन करेगा। उसके बाद, ठेका फिर से जारी कर दिया जाएगा।