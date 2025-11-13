लखनऊ में सीएम से मिले गाजियाबाद शहर विधायक संजीव शर्मा, हाउस टैक्स की दर कम होने की जगी उम्मीद

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नगर निगम द्वारा डीएम सर्किल रेट के आधार पर संपत्ति कर बढ़ाए जाने का शहरवासी विरोध कर रहे हैं। नगर निगम ने सदन से बढ़े संपत्ति कर के प्रस्ताव को निरस्त किए जाने के बाद भी संपत्ति कर की दर नहीं घटाई है। इससे शहरवासी परेशान हैं।

इस मुद्दे को लेकर शहर विधायक संजीव शर्मा ने मंगलवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और नगर निगम द्वारा संपत्ति कर की दर में की गई बढ़ोत्तरी को कम करने की मांग की है। उम्मीद है कि जल्द ही मुख्यमंत्री करदाताओं के हक में निर्णय ले सकते हैं।

नगर निगम गाजियाबाद के पांच जोन में छह लाख से अधिक करदाता हैं। संपत्ति कर की दर में बढ़ोत्तरी के कारण करदाताओं की जेब पर भार पड़ा है, कई गुना संपत्ति कर बढ़ा दिया गया है। इस वजह से बड़ी संख्या में करदाताओं ने अभी संपत्ति कर जमा नहीं किया है। संपत्ति कर की दर को बढ़ाए जाने के विरोध में हाई कोर्ट में भी मामला लंबित है।