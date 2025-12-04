गाजियाबाद: कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने SIR प्रक्रिया पर दी जानकारी, समाजसेवियों का किया उत्साहवर्धन
गाजियाबाद में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने एसआईआर प्रक्रिया की जानकारी दी और समाजसेवियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने एसआईआर के महत्व पर प्रकाश डाला ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। इंदिरापुरम वार्ड 79 में पार्षद हरीश कड़ाकोटी के कार्यालय पर बुधवार को प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने एसआइआर प्रक्रिया पर लोगों को जानकारी दी। उन्होंने इस प्रक्रिया में सहयोग कर रहे समाजसेवियों का उत्साहवर्धन किया।
इस दौरान उन्होंने बीएलओ को कार्य के दौरान आ रही चुनौतियों की जानकारी प्राप्त की और संबंधित अधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपील की कि क्षेत्र का कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए। इस दौरान भगवती प्रसाद जुयाल, मातवर सिंह, सुरेन्द्र नेगी, हरसिंह मेहता, मंजुला गुप्ता, दिनेश जुयाल, जयश्री सिन्हा आदि मौजूद रहे।
SIR के लिए स्थापित कराई हेल्प डेस्क
उधर इंदिरापुरम की कृष्णा विस्ता सोसायटी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत लोगों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क स्थापित कराई गई है। भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष नवीन कुमार ने निवासियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क शुरू कराई है। नवीन ने बताया कि वांलिटियर के रूप में लोगों की मदद की जा रही है। इसके अलावा बीएलओ का सहयोग भी निवासी कर रहे हैं।
