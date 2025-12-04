गाजियाबाद: कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने SIR प्रक्रिया पर दी जानकारी, समाजसेवियों का किया उत्साहवर्धन

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। इंदिरापुरम वार्ड 79 में पार्षद हरीश कड़ाकोटी के कार्यालय पर बुधवार को प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने एसआइआर प्रक्रिया पर लोगों को जानकारी दी। उन्होंने इस प्रक्रिया में सहयोग कर रहे समाजसेवियों का उत्साहवर्धन किया।

इस दौरान उन्होंने बीएलओ को कार्य के दौरान आ रही चुनौतियों की जानकारी प्राप्त की और संबंधित अधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपील की कि क्षेत्र का कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए। इस दौरान भगवती प्रसाद जुयाल, मातवर सिंह, सुरेन्द्र नेगी, हरसिंह मेहता, मंजुला गुप्ता, दिनेश जुयाल, जयश्री सिन्हा आदि मौजूद रहे।