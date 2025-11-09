Language
    गाजियाबाद में डंपिंग ग्राउंड के पास युवक का जलता शव मिलने से मचा हड़कंप, हत्या की आशंका

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 02:08 PM (IST)

    गाजियाबाद में डंपिंग ग्राउंड के नजदीक एक युवक का जला हुआ शव मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस को हत्या की आशंका है और मामले की जांच जारी है। शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

    मौके पर जांच करती पुलिस। जागरण

    संवाद सहयोगी, लोनी। थाना क्षेत्र की कावेरी सिटी कालोनी के पास स्थित डंपिंग ग्राउंड के पास रविवार सुबह युवक का शव जलती हुई हालत में मिला। लोगों ने शव जलने की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने शव की शिनाख्त के प्रयास किए लेकिन बुरी तरह शव जल जाने से शिनाख्त नहीं हो सकी। आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव को जलाया गया है।

    कावेरी कालोनी से कुछ दूरी पर नगर पालिका ने खाली भूमि पर अस्थायी डंपिंग ग्राउंड बनाया है। कालोनी के लोगों ने रविवार सुबह कूड़े के ढेर के पास बंद मकान के पीछे 22 वर्षीय अज्ञात युवक का अधजला शव पड़ा होने की सूचना पुलिस को दी। शव मिलने की बात फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ लग गई।

    नहीं हो सकी शव की पहचान

    मौके पर पहुंची पुलिस ने शिनाख्त के प्रयास किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मौके पर लोगों से पूछताछ की, लेकिन शव की पहचान से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस अधिकारियों को अनुमान है कि शरीर 80 फीसदी तक जल गया है। इससे न दाग मिले, न निशान, न हुलिया की पहचान हो सकी।

    पुलिस उपायुक्त ग्रामीण सुरेन्द्र नाथ तिवारी ने बताया ने जला हुआ शव मिलने की सूचना मिली थी। घटनास्थल तक जाने वाले मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरा की मदद से फुटेज तलाश फारेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। मामले की जांच की जा रही है। शिनाख्त के लिए भी आसपास के थानों में संपर्क किया गया है।