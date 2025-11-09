गाजियाबाद में डंपिंग ग्राउंड के पास युवक का जलता शव मिलने से मचा हड़कंप, हत्या की आशंका

संवाद सहयोगी, लोनी। थाना क्षेत्र की कावेरी सिटी कालोनी के पास स्थित डंपिंग ग्राउंड के पास रविवार सुबह युवक का शव जलती हुई हालत में मिला। लोगों ने शव जलने की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने शव की शिनाख्त के प्रयास किए लेकिन बुरी तरह शव जल जाने से शिनाख्त नहीं हो सकी। आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव को जलाया गया है।

कावेरी कालोनी से कुछ दूरी पर नगर पालिका ने खाली भूमि पर अस्थायी डंपिंग ग्राउंड बनाया है। कालोनी के लोगों ने रविवार सुबह कूड़े के ढेर के पास बंद मकान के पीछे 22 वर्षीय अज्ञात युवक का अधजला शव पड़ा होने की सूचना पुलिस को दी। शव मिलने की बात फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ लग गई।

नहीं हो सकी शव की पहचान मौके पर पहुंची पुलिस ने शिनाख्त के प्रयास किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मौके पर लोगों से पूछताछ की, लेकिन शव की पहचान से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस अधिकारियों को अनुमान है कि शरीर 80 फीसदी तक जल गया है। इससे न दाग मिले, न निशान, न हुलिया की पहचान हो सकी।